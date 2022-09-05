نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا الكبرى على الهواتف والشاشات الذكية والأجهزة حتى نهاية سبتمبر في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اكسترا الكبرى على الهواتف والشاشات الذكية والأجهزة حتى نهاية سبتمبر، تضمنت عروض اكسترا خصومات الأجهزة الكهربائية والجوالات، حيث يتوفر غسالة تعبئة علوية من شركة ال جي سعة 14 كيلو بخار مع واي فاي باللون الأبيض بسعر 3499 ريال بدلاً من 5349 ريال خصم 35%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 168 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال ضمن عروض اكسترا الكبرى. عروض اكسترا الكبرى على الجوالات والشاشات تضمنت خصومات شهر سبتمبر عروض على الجوالات : يتوفر ضمن عرض خاص هونر 70 يدعم شبكة الجيل الخامس 5G سعة 256 جيجابايت باللون الفضي بسعر 1999 ريال، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 96 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى 3 هدايا مجانية بقيمة 997 ريال.

يتوفر ضمن عروض اكسترا الكبرى سامسونج جالكسي إيه 23 يدعم شبكة الجيل الرابع 4G سعة 128 جيجابايت باللون الأبيض بسعر 799 ريال بدلاً من 875 ريال خصم 9%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 39 ريال لمدة 36 شهراً. عروض الشاشات الذكية اكسترا الكبرى تضمنت خصومات اكسترا الكبرى عروض على الشاشات الذكية : يتوفر ال جي تلفزيون سمارت 55 بوصة فائق الوضوح 60 هيرتز بسعر 2599 ريال بدلاً من 4499 ريال خصم 42%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 125 ريال لمدة 36 شهراً.

يتوفر ضمن عروض الشاشات اكسترا الكبرى باناسونيك تلفزيون أندرويد 50 بوصة فائق الوضوح بسعر 1899 ريال بدلاً من 3499 ريال خصم 46%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 91 ريال لمدة 36 شهراً. عروض الغسالات اكسترا الكبرى تضمنت عروض اكسترا الكبرى خصومات على الغسالات : يتوفر ال جي غسالة مع إمكانية التعبئة الأمامية غسيل سعة 8 كيلو تجفيف سعة 5 كيلو باللون الأبيض بسعر 2999 ريال بدلاً من 5499 ريال خصم 45%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 144 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال.

يتوفر هاير غسالة تعبئة أمامية سعة 10 كيلو 1400 دورة بالدقيقة باللون الأبيض بسعر 1829 ريال بدلاً من 2699 ريال خصم 32%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 88 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال. عروض المروحة الكهربائية اكسترا الكبرى تضمنت خصومات اكسترا الكبرى لشهر سبتمبرعروض على المروحة الكهربائية : يتوفر كورسير مروحة كمبيوتر 120 مل باللون الأبيض بسعر 479 ريال بدلاً من 529 ريال خصم 9%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 23 ريال لمدة 36 شهراً.

يتوفر كلاس برو مروحة عمودية بسعر 399 ريال بدلاً من 599 ريال خصم 33%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 20 ريال لمدة 36 شهراً. عروض الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى إستكمالاً لسلسلة خصومات اكسترا الكبرى : يتوفر كلاس برو قاتل حشرات بإضاءة ال اي دي و محول ذو جودة عالية باللون الأبيض بسعر 219 ريال بدلاً من 259 ريال خصم 15%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 11 ريال لمدة 36 شهراً.

يتوفر كلاس برو مون صائد حشرات ال اي دي 4000 فولت باللون الأسود بسعر 79 ريال بدلاً من 189 ريال خصم 58%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 4 ريال لمدة 36 شهراً ضمن عروض اكسترا الكبرى لشهر سبتمبر.

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