شوف مهرجان عروض هايبر لولو على الإلكترونيات وألعاب الأطفال بأسعار تنافسية

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عمر شويل - جدة تخفيضات كبيرة جدا يستفيد منها المتسوق عند شراء المنتجات المعروضة في مجلة عروض هايبر لولو. إذا كنت تجهز منزلك فالفرصة ملائمة تماماً لشراء الأجهزة الكهربائية المختلفة ومستلزمات المنزل بأسعار رائعة. أيضاً تحتوي مجلة العروض على خصومات مميزة على ألعاب الأطفال المختلفة. وكذلك خصومات كبيرة على الأجهزة الرياضية. تستطيع شراء ما تريد من أجهزة اللياقة البدنية بأسعار تنافسية من لولو هايبر ماركت. عروض هايبر لولو اشتري من لولو ماركت محضرة الطعام من مولينكس بقوة 800 واط مقابل 199 ريال سعودي بدلاً من 449 ريال. واستفد بخصم نقدي بقيمة 250 ريال.

احصل على خصم بقيمة خمسين ريال سعودي عند اقتناء ماكينة فيليبس لتحضير القهوة. والمعروضة بسعر 149 ريال فقط بدلاً من 199 ريال.

وفر 60 ريال سعودي عند شراء خلاط يدوي آريتي 400 واط. بسعر 109 ريال بدلاً من 169 ريال. ماكينة تحضير اسبريسو ماركة فيليبس احصل عليها مقابل 2699 ريال فقط بدلاً من 3099 ريال. ووفر مبلغ 400 ريال سعودي. واحصل مع الجهاز على لافاتزا حبوب القهوة وزن 250 جرام × 8 مجاناً.

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احصل على خلاط ايكون الاحترافي الذي يعمل بقوة 1200 واط. مقابل 399 ريال بدلاً من 499 ريال ووفر مائة ريال. لولو هايبر ماركت احصل على خصم بقيمة 30 ريال سعودي. عند شراء مطحنة أيكون 3 كاسات 750 واط مقابل 229 ريال بدلاً من 259 ريال. اشتري صانع الثلج أيكون مقابل 549 ريال سعودي بدلاً من 599 ريال. بخصم قدره خمسون ريالاً.

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