شوف عروض لولو هايبر ماركت على أغراض المطبخ وسلع البقالة

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عمر شويل - جدة لا يمكن لأي ربة منزل أن تستغني عن أغراض المطبخ المختلفة. وعروض لولو هايبر ماركت توفر لكل سيدة العديد من الخيارات لشراء لوازم المطبخ العديدة والتي تتنوع ما بين القلايات وأواني الطهي وأدوات المائدة. فضلاً عن أجهزة المطبخ من الإلكترونيات وترامس الشاي التي عادة ما تستخدمها الأسرة في الطلعات الخارجية للحفاظ على درجة حرارة الشاي والمشروبات الساخنة لأطول وقت ممكن. كما يعرض هايبر لولو في مهرجان عالم المأكولات مئات الأصناف من سلع البقالة والمنتجات الغذائية المختلفة بأسعار تنافسية. لولو هايبر ماركت يمكنك شراء طقم أواني طهي جرانيت رافيلي المكون من عشر قطع. مقابل 349 ريال فقط بدلاً من 599 ريال بخصم قدره مائتين وخمسين ريالاً.

احصلي على طقم اواني تيفال للطهي مجموعة 5 قطع بسعر 219 ريال سعودي بدلاً من 389 ريال. ووفري مبلغ مائة وسبعين ريالاً.

عرض على طقم أواني برستيج الغير لاصق مجموعة مكونة من 22 قطعة. بسعر 379 ريال بدلاً من 859 ريال سعودي بخصم قدره 480 ريال.

مقلاة شواء شيفلاين مقاس 24 سم بسعر 45 ريال بدلاً من 79 ريال. بخصم قدره 34 ريال سعودي.

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صلصة ناندوز متنوعة 250 مل مقابل 22.95 ريال بدلاً من 29.95 ريال سعودي. إنتاج جنوب أفريقيا.

شرائح جبنة نباتية فيولايف نكهات مختلفة وزن الحبة 140 جرام مقابل 11.95 ريال بدلاً من 15.5 ريال.

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