نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف بالأسعار من المجلة أجدد وأكبر عروض العثيم الترويجية بالسعودية أغتنموا الفرصة قبل فوات الأوان في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر العثيم واحدة من أكبر المتاجر المتواجدة بالمملكة العربية السعودية وحرصت على أن توفر إلى عملائها الكثير من العروض والخصومات التي تساعدهم في الحصول على كافة المنتجات المتنوعة ما بين منتجات غذائية بالإضافة إلى مستلزمات التنظيف والمستلزمات الشخصية ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم مجموعة من عروض العثيم الترويجية.

عروض العثيم الترويجية

حرصت أسواق العثيم على أن توفر الكثير من العروض والخصومات إلى عملائها فبدأ العرض من يوم 31 أغسطس وقد ينتهي العرض في يوم 6 سبتمبر فلم يتبقى سوى القليل على انتهاء العرض فعليكم سرعة التوجه إلى المتجر للحصول على أقوى الخصومات.

أقوى عروض العثيم بالسعودية

توفر العثيم سكر أبو فهد ناعم عشر كيلو جام متوفر بسعر 24.95 ريال سعودي للكيس الواحد. كما يحتوي العرض على أرز أبو كأس مزة بسمتي 10 كيلو جرام متوفر بسعر 53.95 ريال سعودي. بالإضافة إلى ذلك فيحتوي على دجاج دو المجمد فيصل سعر الكرتونة إلى 164.95 ريال سعودي. كما يحتوي على حليب أنكور بودرة كيس 2.25 كيلو جرام متوفر بسعر 59.95 ريال سعودي. بالإضافة إلى ذلك يحتوي العرض على زيت شروق للقلي والطبخ متوفر بسعر 13.95 ريال سعودي. كما يشتمل على صابون تايد بودرة بودرة متوفر بسعر 36.95 ريال سعودي.

يشتمل العرض أيضًا على رطب نبوت سيف يصل سعر الصندوق إلى 7.95 ريال سعودي. كما يحتوي العرض على تفاح رويال جالا فيصل سعر الكيلو إلى 6.50 ريال سعودي.

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