نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العودة للمدارس هايبر بنده على الجوالات والشاشات الذكية والأدوات المدرسية في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض العودة للمدارس هايبر بنده على الجوالات والشاشات الذكية والأدوات المدرسية، تضمنت العروض التي ظهرت خلال الأونة الأخيرة من شهر سبتمبر خصومات العودة للمدارس ومنها برايان كلاس عدد 4 قطع بسعر 6.5 ريال بدلا من 9 ريال خصم 28%، دباسة مع دبابيس 24 حبة بسعر 7.5 ريال بدلا من 11 ريال خصم 32%، طقم حقيبة ظهر هيلو كيتي 6 في 1 مقاس 16 بسعر 135 ريال بدلا من 189 ريال خصم 29% ضمن عروض العودة للمدارس هايبر بنده.
عروض العودة للمدارس هايبر بنده
شملت عروض هايبر بنده لشهر سبتمبر خصومات العودة للمدارس ومنها عروض على الأدوات المدرسية : طقم حقيبة ظهر سوبر مان 12 في 1 مقاس 18 بسعر 134 ريال بدلا من 189 ريال خصم 29%، حقيبة طعام باتمان بسعر 39 ريال بدلا من 55 ريال خصم 29%، طقم حقيبة ظهر ليتل بوني 12 في 1 مقاس 18 بسعر 145 ريال بدلا من 199 ريال خصم 27%، طقم حقيبة بعجلات لول 25 في 1 مقاس 18 بسعر 159 ريال بدلا من 219 ريال خصم 27%.
عروض الجوالات هايبر بنده
تضمنت عروض هايبر بنده في الأونة الأخيرة الخاصة بالعودة للمدارس خصومات على الجوالات ومنها : هاتف ريدمي 10 أي حجم 6.53 بوصة سعة 32 جيجابايت بسعر 399 ريال بدلا من 459 ريال خصم 13%، شاومي ريدمي نوت 10 اس حجم 6.43 بوصة سعة 128 جيجابايت و 6 جيجا رام بسعر 749 ريال بدلا من 949 ريال خصم 21%، زد تي أي بليد أي 31 بلس 6 بوصة سعة 32 جيجابايت بسعر 299 ريال بدلا من 349 ريال خصم 14%.
عروض أجهزة المطبخ هايبر بنده
شملت عروض شهر سبتمبر خلال الأونة الأخيرة خصومات مذهلة على أجهزة المطبخ ومنها : عجانة كينوود سعة 4.3 لتر بسعر 799 ريال بدلا من 899 ريال خصم 11%، فرن كهربائى اي تي سي باللون الاسود سعة 60 لتر بسعر 399 ريال بدلا من 469 ريال خصم 15%، مايكرويف رمادي وايت وستنجهاوس سعة 30 لتر بسعر 579 ريال بدلا من 779 ريال خصم 26%، مكنسة كهربائية جيباس بسعر 299 ريال بدلا من 349 ريال خصم 14%.
إستكمالاً لسلسلة خصومات هايبر بنده شملت عروض شهر سبتمبر خصومات على الخلاطات الكهربائية : خلاط مع مطحنة زجاجية دوتس 500 واط بسعر 69 ريال بدلا من 119 ريال خصم 42%، خلاط يدوي كي اون 300 واط بسعر 59 ريال بدلا من 79 ريال خصم 25%، خلاط يدوي جيباس بسعر 59 ريال بدلا من 69 ريال خصم 15%، خلاط يدوي كينوود سداسي السرعات بسعر 89 ريال بدلا من 119 ريال خصم 25% ضمن عروض هايبر بنده.
عروض الشاشات الذكية هايبر بنده
شملت عروض هايبر بنده خلال شهر سبتمبر خصومات على الشاشات الذكية ومنها : تلفزيون تي سي ال 65 بوصة أندرويد يدعم 4k سمارت تي في بسعر 2499 ريال بدلا من 3499 ريال خصم 29%، تلفزيون دورا 50 بوصة يدعم 4 كي ال اي دي بسعر 1099 ريال بدلا من 2199 ريال خصم 50%، تلفزيون إمبكس 58 بوصة يدعم 4 كي سمارت تي في 1299 ريال بدلا من 2299 ريال خصم 44%.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض العودة للمدارس هايبر بنده على الجوالات والشاشات الذكية والأدوات المدرسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.