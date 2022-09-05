نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العودة للمدارس هايبر بنده على الجوالات والشاشات الذكية والأدوات المدرسية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العودة للمدارس هايبر بنده على الجوالات والشاشات الذكية والأدوات المدرسية، تضمنت العروض التي ظهرت خلال الأونة الأخيرة من شهر سبتمبر خصومات العودة للمدارس ومنها برايان كلاس عدد 4 قطع بسعر 6.5 ريال بدلا من 9 ريال خصم 28%، دباسة مع دبابيس 24 حبة بسعر 7.5 ريال بدلا من 11 ريال خصم 32%، طقم حقيبة ظهر هيلو كيتي 6 في 1 مقاس 16 بسعر 135 ريال بدلا من 189 ريال خصم 29% ضمن عروض العودة للمدارس هايبر بنده.

عروض العودة للمدارس هايبر بنده

شملت عروض هايبر بنده لشهر سبتمبر خصومات العودة للمدارس ومنها عروض على الأدوات المدرسية : طقم حقيبة ظهر سوبر مان 12 في 1 مقاس 18 بسعر 134 ريال بدلا من 189 ريال خصم 29%، حقيبة طعام باتمان بسعر 39 ريال بدلا من 55 ريال خصم 29%، طقم حقيبة ظهر ليتل بوني 12 في 1 مقاس 18 بسعر 145 ريال بدلا من 199 ريال خصم 27%، طقم حقيبة بعجلات لول 25 في 1 مقاس 18 بسعر 159 ريال بدلا من 219 ريال خصم 27%.

عروض الجوالات هايبر بنده

تضمنت عروض هايبر بنده في الأونة الأخيرة الخاصة بالعودة للمدارس خصومات على الجوالات ومنها : هاتف ريدمي 10 أي حجم 6.53 بوصة سعة 32 جيجابايت بسعر 399 ريال بدلا من 459 ريال خصم 13%، شاومي ريدمي نوت 10 اس حجم 6.43 بوصة سعة 128 جيجابايت و 6 جيجا رام بسعر 749 ريال بدلا من 949 ريال خصم 21%، زد تي أي بليد أي 31 بلس 6 بوصة سعة 32 جيجابايت بسعر 299 ريال بدلا من 349 ريال خصم 14%.

عروض أجهزة المطبخ هايبر بنده

شملت عروض شهر سبتمبر خلال الأونة الأخيرة خصومات مذهلة على أجهزة المطبخ ومنها : عجانة كينوود سعة 4.3 لتر بسعر 799 ريال بدلا من 899 ريال خصم 11%، فرن كهربائى اي تي سي باللون الاسود سعة 60 لتر بسعر 399 ريال بدلا من 469 ريال خصم 15%، مايكرويف رمادي وايت وستنجهاوس سعة 30 لتر بسعر 579 ريال بدلا من 779 ريال خصم 26%، مكنسة كهربائية جيباس بسعر 299 ريال بدلا من 349 ريال خصم 14%.

إستكمالاً لسلسلة خصومات هايبر بنده شملت عروض شهر سبتمبر خصومات على الخلاطات الكهربائية : خلاط مع مطحنة زجاجية دوتس 500 واط بسعر 69 ريال بدلا من 119 ريال خصم 42%، خلاط يدوي كي اون 300 واط بسعر 59 ريال بدلا من 79 ريال خصم 25%، خلاط يدوي جيباس بسعر 59 ريال بدلا من 69 ريال خصم 15%، خلاط يدوي كينوود سداسي السرعات بسعر 89 ريال بدلا من 119 ريال خصم 25% ضمن عروض هايبر بنده.

عروض الشاشات الذكية هايبر بنده

شملت عروض هايبر بنده خلال شهر سبتمبر خصومات على الشاشات الذكية ومنها : تلفزيون تي سي ال 65 بوصة أندرويد يدعم 4k سمارت تي في بسعر 2499 ريال بدلا من 3499 ريال خصم 29%، تلفزيون دورا 50 بوصة يدعم 4 كي ال اي دي بسعر 1099 ريال بدلا من 2199 ريال خصم 50%، تلفزيون إمبكس 58 بوصة يدعم 4 كي سمارت تي في 1299 ريال بدلا من 2299 ريال خصم 44%.