شوف عروض اليوم الوطني 92 عطور السعودية أوفر بخصومات تصل حتى 50%

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عمر شويل - جدة احصل على عروض اليوم الوطني 92 عطور أوفر بأقل الأسعار من متاجر العطور الشهيرة بالسعودية، إذ تحتفل متاجر السعودية بالعيد القومي لتأسيس المملكة السعودية، وتبدأ بعمل التخفيضات والخصومات على منتجاتها ضمن فعاليات اليوم الوطني السعودي، تمتع بفترة الخصومات والتخفيضات وشراء احتياجاتك من متجرك المفضل ضمن عروض اليوم الوطني السعودي خلال شهر سبتمبر الجاري، حيث نقدم تغطية كاملة بأفضل المتاجر وضمنها متاجر العطور الشهيرة ومنها عبد الصمد القرشي للعطور الفاخرة والأصيلة وهدايا وخصومات لعملاء التسوق أون لاين وعند زيارة الفروع، وكذلك تضم التخفيضات والخصومات متاجر عالمية تتميز بالجودة الممتازة في صناعة العطور ومنتجات العناية الشخصية.

عروض اليوم الوطني 92 عطور القرشي

يقدم متجر عبد الصمد القرشي للعطور الفاخرة بالسعودية أفضل التخفيضات وأوفرها، إذ يوفر لعملائه خصومات بقيمة 50% على مختلف أصناف العطور المختلفة، إلى جانب هدية خاصة وهي عبارة عن خلطة وطن، هذا العرض حصري على المتجر الإلكتروني، بالإضافة إلى خدمة الشحن المجاني عند الطلب بقيمة 300 ريال أو أكثر، وتتنوع العطور بالمتجر لتشمل العطور بروائح مختلفة وحالمة، البخور الفاخر بمختلف الأنواع والأشكال، الزيوت العطرية الأكثر تركيزًا لتغمرك بشعور رائع بالرائحة الطيبة.

عروض نخبة العود لليوم الوطني

يقدم متجر نخبة العود سعر موحد 92 ريال سعودي على 92 منتج من المتجر الإلكتروني، وذلك بالإضافة إلى خصم 10% عند اختيار الدفع الإلكتروني ببطاقات مدى، ماستر كارد، فيزا، هذه العروض سارية لفترة محدودة على المتجر الإلكتروني، وذلك إلى جانب شحن مجاني على المنتجات بقيمة 150 ريال أو أكثر.

تخفيضات نجد العذية لليوم الوطني 92

يعرض متجر نجد العذية جميع منتجاته بخصومات خاصة ضمن فعاليات اليوم الوطني السعودي، وتسري العروض في الفترة ما بين 23 أغسطس وحتى 23 سبتمبر 2022، وذلك مع إمكانية تقسيط المنتجات على 4 دفعات متتالية، مما يوفر لعملاء التسوق الإلكتروني أون لاين خيارات أفضل لشراء منتجاتهم المفضلة.

عروض العربية للعود

يوفر متجر العربية للعود بالسعودية الخصومات والتخفيضات والسعر الموحد يبدأ من 92 ريال، 192 ريال، 292 ريال، 492 ريال و 592 ريال؛ احتفالًا بالعيد القومي لذكرى تأسيس المملكة السعودية 92، ويتيح فرصة التقسيط من تمارا على 3 دفعات متتالية.

جمعنا لكم أقوى الخصومات والتخفيضات ضمن فعاليات اليوم الوطني السعودي 2022، تابعونا لمعرفة المزيد.