نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير ايفون 13 بالتقسيط وتخفيضات الإلكترونيات في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتيح لكم عروض جرير للجوالات تقسيط جوال ايفون 13 برو وإصدارات سلسلة ايفون 13 على ثلاث دفعات بنفس سعر الكاش، مع خصم حتى 10% من ثمن الجوال، لتتمكنوا من التمتع بمزايا أجهزة ابل ذات الأداء الرائع، وبأقل سعر فقط في مكتبة جرير السعودية، كما تقدم لكم خصومات رائعة على أسعار الإلكترونيات بما فيها من لابتوب فقط في jarir bookstore.

عروض جرير ايفون 13 بالتقسيط

يتم تقسيط سعر الأيفون على 3 دفعات مع خدمة تمارا، ما عليك إلا اختيار جوالك المفضل من ضمن سلسلة ايفون 13 بحد أقصى لسعره أن يكون 5000 ريال، واختيار الدفع من خلال تمارا، ومن ثم يتوجب عليك إتباع خطوات الدفع لتسديد الدفعة الأولى من ثمن الجوال، وذلك بدايةً من 13 سبتمبر 2022 وحتى 27 سبتمبر، كما يمكنك الاستفادة من خدمة تمارا في تقسيط الجوالات والإلكترونيات المتاحة على موقع جرير أيضًا بسعر الكاش، وإليكم أسعار جوالات أيفون بعد التخفيضات.

ايفون 13 برو بسعر 4699 ريال سعودي بدلًا من 5199 ريال سعودي.

جرير ايفون 13 بسعر 3999 ريال سعودي بدلًا من 4299 ريال سعودي.

عروض مكتبة جرير للإلكترونيات

تتواجد الأن عروض العودة إلى المدارس في عدد كبير من متاجر السعودية ومنها مكتبة جرير، وخلال العروض يمكنك اقتناء جهاز لابتوب مناسب للدراسة بحيث يمكنك تجربة استخدام رائعة، وأداء عالي يتناسب مع احتياجاتك من التصفح أو استخدامه في الدراسة، فنوع الهارد الموجود بهم هو SSD، والذي يشتهر بأداؤه السريع، ويتنوع بين هارد 256 جيجا وحتى 512 جيجا، وتبدأ الأسعار من 1299 ريال وحتى 4349 ريال لتحصل على أفضل الأجهزة في هذه الفئة السعرية مع خصم حتى 33%.

لابتوب MSI Modern 14، بخصم 27% ليكون بسعر 1299 ريال سعودي بدلًا من 1799 ريال سعودي.

اتش بي لابتوب 15.6 بوصة، 16 جيجا رام، هارد SSD 512، بسعر 2999 ريال سعودي بدلًا من 3799 ريال سعودي

هواوي MateBook D 14، بسعر 1799 ريال سعودي بدلًا من 2699 ريال سعودي.

جرير السعودية

تسوق الأن الساعات الذكية من أشهر الماركات العالمية، التي تقدم لك مواصفات ومزايا مذهلة من خلال الساعة الذكية، ومنها عروض هواوي وشاومي وأيضًا Amazfit، كما نجد خصم 12% على جوال سامسونج جلاكسي A53 مع هدية شاحن جداري هدية مجانية مع الجوال.