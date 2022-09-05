نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية خصم يصل ل 60 ٪ علي الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية وكافة السلع في المقال التالي
عمر شويل - جدة مع عروض العثيم السعودية هذا الشهر استمتع مع أقوى الخصومات في بداية سبتمبر، وذلك من خلال خصومات تتخطى ال50٪ على السلع والمنتجات بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الأجهزة من أقوى الماركات الموجودة في الأسواق، ومن خلال موقعنا نحرص على متابعة دورية للعروض التي تقدمها شركة العثيم بالمملكة العربية السعودية ليستفيد منها العملاء.
عروض العثيم الأسبوعية
هناك مميزات كبيرة يحصل عليها كل أبناء المملكة العربية السعودية من محبين التسوق ومن مرتادي أسواق الجملة والتجزئة، وذلك من خلال زيارة أي فرع من فروع أسواق العثيم داخل السعودية وخارجها، وأسواق العثيم من أكبر وأهم أسواق التجزئة العاملة داخل المملكة التي تتوزع أسواقها ومتاجرها في جميع أنحاء السعودية.
كما تعرض هذه الأسواق والمتاجر أيضًا جميع أنواع المستلزمات المنزلية والسلع الغذائية وأدوات التجميل والعطور والملابس والمفروشات المنزلية، بالإضافة إلى ذلك تعرض كل ماهو جديد وحديث من الأجهزة الكهربائية المستخدمة في المنزل وأحدث الهواتف النقالة وأجهزة الحاسوب الشخصي.
تخفيضات العثيم الشهرية
- لا تفوت عروض مجلة العثيم هذا الشهر على صابون أومو أزرق مقدار العبوة 5 كيلو جرام بسعر 29 ريال سعودي بدلاً من 38 ريال سعودي.
- احصل من تخفيضات العثيم السعودية على عرض خاص عند شراء عبوة شاي ليبتون مقدار العبوة 800 جرام بسعر ولا أروع 27 ريال سعودي بدلاً من 38 ريال سعودي.
- تنزيلات أسواق العثيم لا تقاوم في هذه الفترة على كنور مقدار العبوة 30 جرام بسعر 3 ريال بدلا من 5 ريال سعودي.
- عروض العثيم الآن على مرقة كنور عدد 24 قطعة بسعر 12 ريال سعودي بدلاً من 16 ريال سعودي.
تنزيلات العثيم على صابون تايد مركز يستخدم للغسالات الاتوماتيك وزن العبوة 5 كيلو جرام بسعر 29 ريال بدلاً من 65 ريال سعودي.
- تخفيضات مجلة العثيم على أرز بسمتي الشعلان مقدار العبوة 10 كيلو جرام بسعر 54 ريال سعودي بدلاً من 68 ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية خصم يصل ل 60 ٪ علي الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية وكافة السلع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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