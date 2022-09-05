كيف اعرف افرق بين الساعة الأصلية والساعة الهاي كوبي

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عمر شويل - جدة إن ارتداء ساعة أصلية هو حلم جميع محبي الساعات على مستوى العالم، ولكن الساعات الأصلية قد تكون مرتفعة التكلفة للغاية، لذلك تم صنع نسخ من الساعات الأصلية تسمى الهاي كوبي، وهي ساعات تصنع بجودة عالية لكن جودتها تكون أقل من الأصلي ولذلك يفضل الكثيرين شرائها، لكن مع ذلك قد يجد البعض صعوبة في التفريق بين الساعة الأصلية والهاي كوبي.

الفرق بين الساعات الأصلية والساعات الهاي كوبي

إن الجودة بالطبع سوف تختلف بين النوعين، فالساعة الأصلية تصنع كل قطعة فيها بدقة حتى لا تتعطل.

تبدو الساعات الأصلية أيضًا أكثر زخرفة، وتكون مرصعة بأحجار أصلية ومصنوعة من معادن او جلود ثمينة.

لكن الساعات الأصلية تكون باهظة الثمن مقارنة بالهاي كوبي.

الساعات الأصلية أيضًا تكون حساسة للغاية وسهلة الكسر.

صيانة وإصلاح الساعة الأصلية يكون مكلف للغاية مقارنة بالهاي كوبي.

أيضًا تعيش بطارية الساعة الأصلية فترة أطول من الهاي كوبي.

كيف أفرق بين الساعة الأصلية والساعة الهاي كوبي

الصوت

لن تصدر الساعة الأصلية أي ضوضاء أو أصوات طقطقة، هذا لأنها تتكون من أجزاء صغيرة تم تجميعها بعناية لإنشاء آلية ساعة مثالية. ومع ذلك ، تفتقر النسخ المقلدة إلى هذه الجودة وستنشئ أصوات تكتكات يمكن التعرف عليها بسهولة عن طريق وضع الساعة بالقرب من أذنك.

جودة الساعات الأصلية

جودة الساعة هي أول شيء مختلف بشكل ملحوظ، لا يمكن أبدًا أن تكون جودة الساعة الهاي كوبي متطابقة مع جودة العلامة الأصلية للساعة.

فالساعة الأصلية لا يشوبها شائبة ولذلك سيكون سعرها باهظ، ويمكنك دائمًا النظر بدقة لحواف الساعة لملاحظة أي خدوش بسيطة، أو التلميع غير الجيد أو أخطاء بسيطة في طباعة الكلمات على الساعة، أيضًا فإن ألوان الساعات الهاي كوبي مهما كانت جيدة سيكون أقل رونق من الساعة الأصلية التي يدخل في صناعتها أغلى المواد.

الوزن

تصنع الساعات الأصلية من الأحجار الكريمة والكريستال والذهب والفضة والمعادن الثقيلة والسبائك المعدنية، وهي مزودة بعشرات الأجزاء المتحركة الصغيرة لتعمل بدقة وكفاءة لوقت طويل وهذا يجعلها أثقل وأكثر ثباتًا.

أما الساعات الهاي كوبي فستكون دائمًا أقل وزنًا من الساعة الأصلية، ويمكنك دائمًا البحث في الموقع الرسمي للعلامة التجارية عن مواصفات الساعة الأصلية ومن بينها وزنها.

الزجاجة الأمامية للساعة

يصنع زجاج الساعات الأصلية من كريستال الياقوت، أما الساعات الهاي كوبي فتصنع من الزجاج العادي.

وللتأكد يمكنك أن تنظر للزجاج بزاوية حيث يعطي الجزء العلوي من الياقوت لونًا بنفسجيًا عند زاوية معينة وحاول أن تنظر إليها من زوايا مختلفة للتأكد من رؤية ضوء بنفسجي، علاوة على ذلك، يتميز الكريستال الياقوتي أيضًا ببريق ولمعان ملحوظين واضحين حتى إذا نظرت إليها من على بعد خطوات قليلة.

الرقم المتسلسل

تمنح كل ساعة أصلية رقم متسلسل للموديل ورقم سري للساعة، يمكنك البحث على الإنترنت لتتعرف بالضبط على رقم الموديل الخاص بالساعة الأصلية، وأيضًا لاحظ الرقم المتسلسل على الأستيك، والذي يجب أن يكون هو نفسه الرقم المطبوع على علبة الساعة.

وفي بعض الحالات يتم وضع الرقم التسلسلي للساعة داخل غطاء الساعة الخلفي أو يطبع فوقه، ويمكنك مراجعة الإنترنت للتأكد من مكان وجود الرقم التسلسلي للعلامات التجارية المختلفة.

أختام الساعة

عادة ما يتم وضع ختمين للعلامة التجارية على الساعات الأصلية، وأيضًا يتموضع ختمي على المشبك الذي يغلق سوار الساعة

التكبير فوق التقويم

يتم وضع تكبير فوق جزء التاريخ الموجود بالساعات الأصلية يسمى “نافذة سايكلوبس مكبرة” ، وهذا التكبير يكون له قياسات محددة، لكن في الساعات الهاي كوبي قد تكون نافذة سايكلوبس مكبرة للغاية أو أقل من حجمها الطبيعي في الساعة الأصلية.