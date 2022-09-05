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عمر شويل - جدة تعرف على جميع طرازات بلايستيشن 5 التي صدرت حتى الآن مع مقارنة لأهم الفروق والميزات الأساسية بينها، من أجل الحصول على النسخة الأفضل المناسبة للمستخدم والتي تلبي احتياجاته، وتحقق له تجربة أداء ومتعة لعب رائعة، سواء وحده أو مع الأصدقاء.

حيث أن هذه اللعبة الحديثة حققت نقلات نوعية منذ إطلاقها لأول مرة في الأسواق وفق طراز Ps5 standard edition والذي كان النموذج الأم لها، إلا أن التغيرات الخارجية اقتصرت على وزن الهيكل فقط، إذ أصبح أقل بنحو 200 غرام فحسب.

وتماشيًا مع ما سبق يمكن ذكر الاختلاف الظاهري البارز بين النسخ والإصدارات المتاحة وفق التالي:

النسخة المعيارية من طراز cfi_1000a والتي صدرت عام 2020 بلغ وزنها 4.5 كيلو غرامًا، بينما الرقمية 3.9 كيلو غرام.

أما طراز cfi_1100a لعام 2021 فوزنها 4200 غرام، وتقل النسخة الرقمية عنها بمقدار 600 غرام.

وتسجل نسخة العام الحالي والمسماة cfi_1200a وزنًا قدره 3.9 كيلو، بينما الرقمية تقل عنها بوزن يصل إلى نصف كيلو.

واستنادًا إلى ما سبق يمكن أن نؤكد أن مختلف الشركات تتنافس لإطلاق نموذج عالي الأداء التقني مع عتاد صلب أمرن وأخف.

تعرف على جميع طرازات بلايستيشن 5

ومن الناحية العملية فإن هذا الطراز لاقى رواجًا وشعبية كبيرة من قبل المستخدمين، الأمر الذي يدل على امتلاكه مقومات النجاح والانتشار في السوق العالمي، كما أنه حافظ على مركزه على الرغم من تواجد نسخ لاحقة أكثر حداثة وتميز لكنها لم تحقق ما يسعى إليه الناس بالشكل الذي قامت به نسخة برو.

وحري بنا التطرق إلى هذه الميزات وتفنيدها مقارنة مع مواصفات النسخ الأخرى، حيث حرصت الشركة المنتجة على:

مميزات النسخة الأحدث من البلايستيشن