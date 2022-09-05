شوف عروض بنده الأسبوعية خصم من 20 وحتي 75% تسوق بسرعة الآن

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عمر شويل - جدة عروض بنده السعودية حتى نهاية أغسطس لا تقاوم؛ حيث تحرص شركة بنده من خلال فروعها على تقديم كافة السلع والمنتجات، وذلك من خلال تنزيل خصومات لا مثيل لها مقارنةً بالأسعار الموجودة في الأسعار في تلك الآونة، وخاصةً في ظل الارتفاع والغلاء في الأسعار الملحوظ في الفترة الأخيرة، لذا نجد شركة بنده من الشركات الداعمة للمواطنين السعوديين من خلال تقديم عروض حصرية داخل أسواقها بشكل مستمر.
عروض بنده السعودية
لا تزال تخفيضات مجلة بنده السعودية تفاجئ عملائها من خلال أسعار في متناول الجميع، لذا هناك إصرار كبير على التسوق من شركة بنده في جميع فروعها بالمملكة، الأمر الذي يوفر تجربة شراء ممتعة ومثمرة عند الحصول على كافة المنتجات بأسعار خيالية، وإليكم تلك العروض حيث تشمل كلا من السلع الغذائية والأجهزة الكهربائية بمختلف أنواعها سواء الإلكترونية أو المنزلية التي لا يستغنى عنها العميل في البيت السعودي؛ حيث نجد عروض هائلة على الجوالات والغسالات والثلاجات وشاشات العرض، وغيرها من السلع والمنتجات التي تنافس في الأسواق بشكل كبير.
تنزيلات أسواق بنده السعودية
- عروض مذهلة بشكل كبير من بنده السعودية على عجانة من ماركة دوتس بقوة تصل إلى 1200 وات بسعر خيالي 399 ريال سعودي بدلاً من 539 ريال سعودي.
- كما يمكنك الاستفادة من تخفيضات بنده السعودية على مكواة من نوع تيفال بسعر لا يقاوم 85 ريال سعودي بدلاً من 99 ريال سعودي.
- تنزيلات أسواق بنده على خلاط من نوع كينوود بقوة تصل إلى 300 وات بسعر لا يصدق 189 ريال سعودي بدلاً من 205 ريال سعودي.
- لا تفوت الاستفادة من العرض الخاص على قلاية بدون زيت ماركة مميزة من فيليبس بسعة تصل إلى 800 جرام بسعر مذهل 419 ريال سعودي بدلاً من 599 ريال سعودي.
- الآن مع خصومات هايبر بنده السعودية اشتري غلاية ستانلس ستيل من نوع كولين بسعة تصل إلى 1.8 لتر بسعر خيالي 45 ريال سعودي بدلاً من 65 ريال سعودي.
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