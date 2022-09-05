شوف خصومات كبري تصل إلى 70 % على مشروبات القهوة المتنوعة من Saco

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عمر شويل - جدة لعشاق القهوة تقدم لكم ولأول مره عرض خاص ومميز ومختار من أسواق Saco ماركة موكاريكو بخصومات رائعة تصل إلى 70 %، أكياس وعبوات بأوزان مختلفة، حيث توفر حبوب القهوة الخام، والمطحونة، وتوفر أيضاً العديد من الكبسولات كابتشينو، كبسولات شكولاتة، كبسولات فلات، كبسولات موكا نسكافية ويوجد الكثير من العروض الأخري من ستار بوكس، بتحويجات مختلفة، سارعوا بشراء المذاقات التي تفضل ونها قبل نفاذ الكمية. خصومات كبري تصل إلى 70 % على مشروبات القهوة المتنوعة من Saco كبسولات اميريكانو، العبوة 16 كبسولة نسكافيه، وتستخدم بماكينات NESCAFÉ Dolce Gusto، الوزن 100 جرام، مصنوع من بن أرابيكا 100% ويتميز بحدّة تبلغ 4 من 9. كوب كبير (230 مل) من القهوة الفاخرة، قوام خفيف ورغوة ناعمة. سهلة التحضير ما عليك إلا إدخال كبسولة أمريكانو في ماكينة NESCAFÉ Dolce Gusto، واستمتع بكوب أمريكانو مثالي على الفور. بسعر 36.75 ريال.

قهوة ستاربكس خليط بلوند هاوس، عدد الأكواب 12 كوب بالعلبة، تتميز نكهة الحلوى الغنية، ومزيج من حبوب البن اللاتينية التي تم تحميصها لتصل للون الكستنائي للحصول على نكهة غنية. في عام 1971 م قمنا بابتكار هذا المزيج الذي يعبرعنا كونه كوب قهوة لذيذ بكل بساطة.

قادتنا سنوات الاهتمام والخبرة إلى الوصول لدرجات تحميص قهوة ستاربكس؛ حيث تتطلب كل حبة قهوة توازنًا فريدًا من درجة الحرارة والوقت لتصل إلى ذروتها الفردية من العطرية والحموضة والحجم والنكهة. تمتاز قهوتنا متوسطة التحميص الناعمة والمتوازنة برغوتها البسيطة، وتوفر فنجانًا متوسط الحجم وتحميصًا يأسر القلب. بسعر 32.75 ريال.

قادتنا سنوات الاهتمام والخبرة إلى الوصول لدرجات تحميص قهوة ستاربكس؛ حيث تتطلب كل حبة قهوة توازنًا فريدًا من درجة الحرارة والوقت لتصل إلى ذروتها الفردية من العطرية والحموضة والحجم والنكهة. تمتاز قهوتنا متوسطة التحميص الناعمة والمتوازنة برغوتها البسيطة، وتوفر فنجانًا متوسط الحجم وتحميصًا يأسر القلب. بسعر 32.75 ريال. علبة قهوة بوزن 250جم روسا موكاريتشو، يتميز هذا المزيج بمجموعة مهمة من الروبوستا عالية الجودة، خلطة ذات قوام كثيف، حيث الشوكولاته والفانيليا هي النكهات الأكثر أهمية، المذاق النموذجي لمزيج نابولي، مثالي للاستخدام مع قدر الموكا، بسعر 17.00 ريال بدلاً من 59.75 ريال.حبوب قهوة بوزن 1كيلو، كولومبيا موكاريكو، توفر حبوب الروبوستا قوامًا كاملاً وتوابلًا رائعة ، مما يجعل إسبريسو الشوكولاتة هذه الأفضل، جيدة جدًا لماكينات القهوة، مثالية للإسبريسو، مثالية للكابتشينو، مناسبة لقهوة الصباح، بسعر 55.00 ريال بدلاً من 179‪.00 ريالحبوب القهوة بوزن 1 كيلو، بيولوجيكو موكاريكو، موكاريتشو حاصل على شهادة الاسبريسو الإيطالية التي تضمن أصالتها. تتميز قهوة موكاريتشو في طعم متوازن تماماً، هذه القهوة الغنية، والفاخرة للغاية ستسعد بالتأكيد الجميع، مناسبة جدا لتحضير الإسبرسو، تتميز قهوة موكاريكو بطعم متوازن تماماً، بسعر 69.00 ريال بدلاً من 229.75 ريال.

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