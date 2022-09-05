شوف مهرجان عروض المأكولات من لولو هايبر ماركت يحطم الأسعار

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عمر شويل - جدة عروض لولو هايبر ماركت الأسبوعية تقدم أقوى العروض والتخفيضات على السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية في الأسبوع الأول من مهرجان عروض سبتمبر التوفير، هذا بالإضافة إلى عروض قسم الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية وغيرها العديد من مستلزمات المنزل ومستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والجسم وغيرها العديد من العروض المتنوعة في جميع فروع شركة لولو هايبر ماركت المنتشرة في معظم محافظات المملكة العربية السعودية، كما يمكنكم الشراء أون لاين من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للشركة كما أنها توفر خدمة التوصيل المجاني إلى المنازل حول المملكة. أقوى عروض مهرجان المأكولات من لولو هايبر ماركت جبنة دوبل كريم مصرية بسعر 11.90 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 21.90 ريال.

محشي ورق عنب يوناني بسعر 23.90 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 34.95 ريال.

الفلة روستو حبش مدخن بسعر 48.90 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 114.95 ريال.

جبنة موزاريلا دنماركية الثلاث بقرات بسعر 29.90 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 38.90 ريال.

جبنة شيدر أيرلندا أبيض / ملون، سعر الكيلو 38.90 ريال بدلاً من 61.90 ريال.

حلاوة سادة، سعر الكيلو 10.90 ريال بدلاً من 19.95 ريال.

الفتة روستو حبش مدخن، سعر الكيلو 48.90 ريال بدلاً من 114.95 ريال.

محشي ورق عنب يوناني، سعر الكيلو 23.90 ريال بدلاً من 43.95 ريال. مهرجان عروض المأكولات من لولو هايبر ماركت يحطم الأسعار مستمرة لاربع ايام مانج كيت مصري سعر الكيلو 5.95 ريال بدلا من 10.95 ريال.

كوسة محلي سعر الكيلو 4.95 ريال بدلا من 9.45 ريال.

قرع الجوز سعر الكيلو 1.95 ريال بدلا من 5.95 ريال.

رمان أحمر مصري سعر الكيلو 4.75 ريال بدلا من 8.95 ريال.

بطيخ محلي سعر الكيلو 1.45 ريال بدلا من 2.95 ريال. عروض الطازج من اللحوم والأسماك سمك مولان كبيرسعر الكيلو 8.90 ريال بدلا من 14.95 ريال.

سمك عندق سعر الكيلو 10.90 ريال بدلا من 19.95 ريال.

روبيان وسط سعر الكيلو 19.90 ريال بدلا من 26.95 ريال.

سمك سلمون نرويجي كامل منظف سعر الكيلو 39.95 ريال بدلا من 59.95 ريال.

لحم عجل محلي صغير بالعظم بسعر 45.90 ريال بدلا من 54.95 ريال.

كتف لحم بقري بكستاني سعر الكيلو 28.90 ريال بدلا من 36.90 ريال.

لحم جمل بالعظم سعر الكيلو 20.95 ريال بدلا من 33.90 ريال.

لحم خروف كامل تيس محلي سعر الكيلو 42.90 ريال بدلا من 66.95 ريال.

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