انت الان تتابع خبر التضامن تعلن وظائف خالية للسيدات بمرتب مجزي– التقديم من هنا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يسعى الكثير من الشباب في الحصول علي وظائف خالية ، ولذلك ترتفع عمليات البحث كل يوم وبصفة مستمرة حولها باستخدام المحرك جوجل.

في هذا السياق بقدم موقع “دوت الخليج” مجموعة من الوظائف الخالية في مختلف التخصصات التي يوفرها موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي والتي سوف نستعرضها فيما يلي:

سكرتيرة

اسم الشركة المصرية للمقاولات والتجارة

مقر العمل السادس من اكتوبر – الجيزة

العمالة المطلوبة 1

مستوي الخبرة خبرة متوسطة

سنين الخبرة سنة خبرة على الأقل

الجنس المطلوب أنثى

اللغة الانجليزية جيد

السن المطلوب 22 – 35 سنة

الحاسب الآلي جيد

المؤهل المطلوب مؤهل عالي

مايكروسوفت أوفيس جيد

المهام المطلوبة :

تنظيم العمل داخل المكتب.

اداء المهام على موظفي الدوائر والأقسام المختلفة وفقاً لأوامر المدير.

تحديد مواعيد المقابلات، واجتماعات المدير، وفقاً لجدول أعماله.

ترتيب وتنظيم الملفات، والمستندات المختلفة التي تقوم عليها أعمال الإدارة.

استقبال الرسائل الكتابية، والمكالمات، والفاكسات، ورسائل البريد الإلكترونيّ، وعرضها على المدير في أوقات محددة، والرد عليها.

حضور الاجتماعات للقيام بعرض جدول الأعمال، وتدوين الملاحظات، والنتائج التي توصل إليها الاجتماع؛ لتوفيرها للمدير في الوقت المناسب.

التواصل مع الأقسام المختلفة، والتأكد من تنفيذ القرارات الإداريّة بالشكل المتّفق عليه.

تقديم التقارير الدورية للمدير عن متابعة العمل والعاملين، وخاصة الموظفين الجدد، والتأكد من سير أعمالهم بالطريقة الصحيحة، ومدى فعاليتهم في أداء عملهم.

عرض الاقتراحات المختلفة على المدير.

المشاركه فى تنفيذ واعداد الدراسات المطلوبه.

التنسيق بين رئيس مجلس الاداره واعضاء المجلس ورؤساء الادارات واللجان ونوابهم.

استخدام برامج الكمبيوتر بشكل احترافى لاداء المهام المطلوبه.