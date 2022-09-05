نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيهرب من بيتك.. طريقة التخلص من الفئران الموجودة في المنزل نهائيا وعدم رجوعها مرة أخرى بدون اي مواد كيميائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد ظهور الفئران في المنزل من أكثر الأمور التي تثير الرعب والخوف لربات المنزل والأطفال، نظراً لاعتبارها مصدر لانتشار الجراثيم والأمراض بالبيت، لذلك ظهرت العديد من الطرق والمكونات الطبيعية التي تعمل على طرد الفئران من المنزل بفعالية، وبأقل وقت وجهد ممكن.

طريقة التخلص من الفئران الموجودة في المنزل

المكونات

4أكياس من الشاي الأسود.

كمية مناسبة من الماء.

طريقة التحضير

قومي بإضافة أكياس الشاي إلى مقدار مناسب من الماء في إناء يصلح لوضعه على النار.

ضعي الإناء على النار، واتركيه حتى يصل الخليط إلى درجة الغليان.

ثم ارفعي الإناء من على النار.

قومي بتوزيع أكياس الشاي في جميع أركان وزوايا المنزل، أو الأماكن التي قد تظهر بها الفئران.

اتركي الأكياس لمدة تتراوح من 6-7 ساعات بحد أدنى بأخرى.

استمر بتوزيع أكياس الشاي في أنحاء المنزل لمدة 3 أيام على الأقل، حتى تتخلصي من أي فئران موجودة بالمنزل.

طريقة أخري لطرد الفئران من المنزل نهائياً

تعتبر زبدة الفول السوداني من أكثر الأطعمة التي تفضلها الفئران والعناكب، لذلك فهي تستخدم كطعم من أجل جذب الحشرات والتخلص منها.

وتتم تلك الطريقة من خلال توزيع زبدة الفول في كل الأركان والمنافذ والفتحات التي قد تدخل منها الفئران إلى المنزل، بما يجعل أطرافها لزجة، والذي يؤدي بدوره إلى إعاقة حركتها، فيساعد ربة المنزل على التخلص منها بسهولة.

القضاء على الفئران باستخدام معجون الأسنان بالنعناع

في البداية نقوم بتوزيع طبقة مناسبة من معجون الأسنان بالنعناع في كل فتحات المنزل وأركانه، وعند باب المنزل، وبالقرب من المنافذ الموجودة، حيث تعمل رائحة النعناع القوية على جعل الفئران تشعر بالانزعاج والنفور، بما يدفعها إلى الهروب خارج المنزل.

التخلص من الفئران باستخدام الزعتر

ويكون ذلك من خلال وضع نبات الزعتر في إناء في المنزل، ولكن احرصي على وضع الزعتر في مكان معرض للهواء وأشعة الشمس (الحديقة المحيطة بالمنزل)، حيث تساعد تلك الطريقة على القضاء على الحشرات خاصةً الزاحفة، والتخلص منها بشكل نهائي، كما أن هذه المواد طبيعية وليس لها أي أضرار علي أفراد اسرتك