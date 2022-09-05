نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اليوم الوطني مطاعم اقتنص الفرصة واستفيد من العروض الجبارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اليوم الوطني مطاعم نعرضها عليكم من خلال موقعنا الأكثر تميزًا؛ إذ يقوم العديد من أصحاب المطاعم والقائمين على إدارتها بعمل الخصومات والعروض الرائعة التي لن تجدها إلا في الأعياد والمناسبات القومية، وتمجيدًا لليوم الوطني السعودي قررنا تقديم أفضل العروض على أغلب ما يباع في المطاعم بالمملكة العربية السعودية.

عروض اليوم الوطني مطاعم

هناك الكثير من المطاعم الكبرى على مستوى البلاد العربية والموجود أغلبها داخل المملكة السعودية، وإليكم أفضل تخفيضات اليوم الوطني 92 المطاعم لليوم الوطني.

عروض مطعم دومينوز

يقدم مطعم دومينوز الكثير من أنواع البيتزا الرائعة؛ حيث يعد هذا المطعم من المطاعم الكبرى لإعداد البيتزا، ومن أهم ما تقدمه ما يلي:

بيتزا فيلس تشيز سيتك

تحتوي هذه البيتزا المقدمة من المطعم على أنواع ممتازة من اللحوم والجبن، وذلك بالأسعار التالية:

بعد العرض وصل الحجم الصغير من هذا النوع إلى سعر26 ريال.

ليكون سعرها44 ريال للبيتزا المتوسطة الحجم، والكبيرة وصل سعرها إلى52ريال.

بيتزا ميتزا

يمكنك الحصول على هذا النوع المكون من اللحوم الفاخرة، والبرياني بالأسعار التالية:

بيتزا ميتزا صغيرة داخل العرض26 ريال.

بينما بيتزا ميتزا متوسطة داخل العرض44 ريال.

كما ان بيتزا ميتزا كبيرة داخل العرض52 ريال.

أهم عروض مطعم ليتل سيزر

يقدم المطعم الكثير من الوجبات إلا أنه يشتهر بعمل البيتزا، ويقدم المطعم الخصومات التي تصل إلى نسبة خمسين بالمائة على الأطباق المقدمة مع البيتزا.

تتوافر البيتزا في المطعم بعد الخصم بسعر29ريال.

عروض مطاعم البيت الرومانسي

من أكبر المطاعم الموجودة بالمملكة العربية وصل سعر الوجبة به داخل العرض إلى89 ريال سعودي.

عروض كوز كرك

من المطاعم المشهورة بتقديم الوجبات البسيطة والخفيفة التي يحتاجها الكثير من الأشخاص، واحتفالًا بالعيد الوطني أصبح هناك الكثير من العروض التي وصلت إلى ما يقارب الخمسين بالمائة من السعر.

في نهاية مقال عروض اليوم الوطني مطاعم فقد عرضنا أهم العروض المقدمة من مطعم دومينوز للبيتزا. ومطعم ليتل سيزر، كما عرضنا أهم اسعار عروض مطعم البيت الرومانسي. وقدمنا لكم عروض كوز كرك، فعليك التوجه إلى هذه المطاعم التي تقدم أفضل الوجبات بأفضل الأسعار في اليوم الوطني.