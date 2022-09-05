نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الصفحة الرئيسية على لحوم بنده ودجاج بنده Panda في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم اليوم ولفترة محدودة أقوى عروض بنده الصفحة الرئيسية على لحوم بنده ودجاج بنده Panda وهايبر بنده Hyper Panda بجميع الفروع والأقسام المختلفة، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار باقي المنتجات الغذائية، وإليكم التفاصيل…..

عروض بنده الصفحة الرئيسية في السعودية Panda

تتوفر بفروع بندة ماركت Panda market في المملكة العربية السعودية، ومنهم: خصم خاص على سعر طبق الدجاج من التنمية، وخصم آخر على سعر فيليه الستيك البقري البرازيلي، وتخفيض آخر على سعر الريب أي البقري البرازيلي، كما يوجد أيضاً تخفيض حصري على سعر البرجر البقري البرازيلي، وتنزيل حصري على سعر الدجاج الطازج الفاخر من اليوم، وتخفيض آخر على سعر النقانق البقري البرازيلي، وعلى سعر المفروم البقري البرازيلي، ومكعبات اللحم البقري، بالإضافة إلى الكفتة البقري والستيك البقري البرازيلي.

تخفيضات اليوم من بندة السعودية Panda

توجد بفروع بنده ماركت Panda market في المملكة العربية عدة خصومات خاصة على أسعار: الجبنة الإيدام من فريكو، والإيدام الهولاندية، بالإضافة إلى عروضهم على أسعار الجبنة الشيدر البيضاء من السنبلة، وخصم خاص على سعر جبنة هيلثي فود الرومي، والجبنة الدوبل كريم من هايلاند، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار الجبنة البيضاء الدوبل كريم، والدمياطي، والفيتا، وتخفيض آخر على سعر جبن تشيزالاند قليلة الدسم القريش، وخصم آخر منهم على سعر لبنة داري التركية.

خصومات بندة السعودية في بنده أونلاين Panda

توجد أيضاً بداخل فروع بندة هايبر ماركت Panda hyper market في المملكة العربية السعودية عدة خصومات حصرية على أسعار: السميد الخشن والناعم بالكيلو، والهيل الأخضر رقم ٢، وتخفيض مميز آخر على سعر المكسرات المشكلة المالحة، واللوز الأحمر الني الكبير، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار القهوة التركية السوداء الفاتحة والغامقة، وخصم آخر على سعر المرتديلا البقري السادة قليلة الدسم وبالزيتون من بيبي، وتخفيض آخر على سعر المخلل المشكل المصري بالكيلو، وغيرهم من خصومات على أسعار الجبنة القشقوان البقري السادة العادية وقليلة الدسم من هجدو، هذا بالإضافة إلى باقي المنتجات المذكورة.