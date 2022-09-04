نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الاثنين 5 سبتمبر 2022 تخفيضات نصف السعر وأكثر في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الاثنين 5 سبتمبر 2022 تضمنت تخفيضات جديدة تقدمها لنا أسواق عبد الله العثيم لمدة يوم واحد، تصل تخفيضات اليوم الاثنين إلى نصف السعر وبعض المنتجات تُعرض اليوم بسعر التكلفة فقط، يمكن لأي عميل الحصول على العدد الذي يرغب به من السلع، تشتمل صفقات العثيم اليوم على تخفيضات كبيرة على سلع ومنتجات متنوعة لا ترتبط بالمنتجات الطازجة فقط، وإنما الكثير من السلع المنزلية أو المطبخية التي لا غنى عنها لأي بيت، تعرف في هذا المقال من موقع “ثقفني” على أحدث عروض العثيم اليوم بصفحة واحدة من مهرجان الطازج الأسبوعي.

عروض العثيم الاثنين 5 سبتمبر 2022

عملاء العثيم دائماً ما يحصلون على الخضروات والفواكه الطازجة في يوم الاثنين من كل أسبوع، فمع العروض الخاصة بهذا اليوم تصبح أسعار الخضروات والفواكه في متناول الجميع وأفضل من أسعار الأسواق الشعبية، مع سهولة التسوق في مناطق مناسبة لكافة أفراد الأسرة وعرض منظم لكافة المنتجات وأيضاً فريق العمل الذي يساعدك في الحصول على ما ترغب به بسرعة ومهنية فائقة.

أحصل على كيلو من الليمون الأصفر مقابل كل كيلو، كذلك نصف السعر لكل من الكلمنتينا والعنب الأحمر الكبير، والعنب الأسود، أحصل على علبة هيل هدية مع كل علبة تشتريها، تخفيضات على أسعار البخاري الحمراء والبرتقال والكيوي والأناناس، عروض أخرى على الزنجبيل والبصل الأبيض والخوخ، لا تخفى عنكم فوائد الخوخ، خصم على سعر الجزر الأسترالي.

قسم اللحوم اليوم به الكثير من الصفقات أيضاً، احصل على كيلو من لحم الخروف البربري بالعظم أو الخروف الرفيدي أو التيس البلدي بسعر التكلفة، مخبوزات متنوعة تجدونها في قسم المخبوزات بكل الفروع تشمل قرص العقيلي، زود معمول بالتمر، زود كرواسون بالزبدة، تخفيضات على منتجات الصافي العصائر بمختلف الأطعمة أو حليب الصافي أو الأجبان، لبنة المراعي، شبيه جبن فيتا دانماركي أو بالزيتون، زيتون كالاماتا، زبدة طرية غير مملحة، بهارات مختلفة قرنفل وزعفران وجوز الهند، كولين قدر الضغط الكهربائي.

أحدث عروض العثيم اليوم مهرجان الطازج

جمعنا لكم آخر عروض العثيم في الصور التالية: