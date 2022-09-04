نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض هايبر بنده السعودية على الأجهزة المنزلية وخصومات حتى نصف السعر في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم هايبر بنده السعودية أقوى العروض والخصومات الممتازة على جميع الأجهزة المنزلية والكهربائية والإلكترونية والسلع الغذائية والمنظفات ومستحضرات العناية بالبشرة والأدوات الصحية بأسعار خالية تصل حتى نصف السعر، حتى يتمكن المواطن السعودي شراء العديد من المستلزمات التي يحتاجها في حياته اليومية، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على أقوى عروض هايبر بنده السعودية على الأجهزة المنزلية وخصومات هائلة حتى نصف السعر.

عروض هايبر بنده السعودية على أدوات المطبخ

سوف نتعرف على بعض أسعار أدوات المطبخ وهى كما يلي:-

صينية جرانيت مدورة غير لاصقة مستر كوك السعر ٥٨.٤٠ ريال سعودي بدلاً من ١٠٥ ريال.

ويتم عرض مقلاة تيفال مقاس ٢٨ سم بسعر ٩٩.٩٥ ريال بدلاً من ١٥٠ ريال سعودي.

طقم ملاعق عشاء لامبارت ٦ قطع السعر ١٢.٥٠ ريال بدلاً من ٢١ ريال سعودي.

طقم عشاء أبيض كوتايا ٢٤ قطعة ١٠٩.٩٥ ريال سعودي بدلاً من ١٤٩ ريال.

طقم للملح والبهارات باسباتشي ٢ قطعة السعر ٢.٩٩ ريال سعودي بدلاً من ١٧ ريال سعودي.

وعاء تحضير للقهوة لامبارت السعر ٢٢ ريال بدلاً من ٣٤ ريال سعودي.

كما يتم عرض ترمس لون ذهبي شاها ٣ لتر السعر ٨٣.٩٥ ريال بدلاً من ٢٢٠ ريال سعودي.

طقم كاسات كوسيم ٦ قطع السعر ٨.٤٨ ريال سعودي بدلاً من ١٩ ريال سعودي.

صينية تقديم صغيرة السعر ٨ ريال سعودي بدلاً من ١٨ ريال سعودي.

كما يتم عرض طقم قدور جرانيت مع غطاء زجاجي مستر كوك ١٥ قطعة السعر ٣٨٥.٩٥ ريال بدلاً من ٦٦٠ ريال سعودي.

مقلاة غير لاصقة مستر كوك السعر ٢١.٩٥ ريال بدلاً من ٣١ ريال سعودي.

عروض Panda السعودية على الأجهزة الكهربائية

سوف نتعرف على تخفيضات بنده السعودية على الأجهزة الكهربائية وهى كما يلي:-

مكواة بخار كينوود ١١٠٠ وات السعر ٤٩ ريال بدلاً من ٦٩ ريال سعودي. مكواة بلاك أند ديكر السعر ٥٩ ريال بدلاً من ٩٩ ريال سعودي. موزع مياه حار وبارد مع حافظة داخلية جيباس السعر ٤٩٩ ريال سعودي بدلاً من ٥٩٩ ريال سعودي. كما يتم عرض مكيف هواء دوتس ٨٨ وات ٩ لتر السعر ٢٩٩ ريال بدلاً من ٣٨٩ ريال سعودي. مكواة بخار عامودية جيباس السعر ١٦٩ ريال بدلاً من ٢٤٩ ريال سعودي. موقد غاز ستانلس ستيل جيباس السعر ١٤٩ ريال سعودي بدلاً من ١٨٩ ريال سعودي. كما يتم عرض بوتاجاز للتسخين بموقدين أي تي سي السعر ١٣٩ ريال بدلاً من ١٤٩ ريال سعودي.

عروض هايبر بنده السعودية على أنواع المراوح والافران الكهربائية

سوف نتعرف على بعض الأسعار والتخفيضات الهائلة التي يطرحها هايبر بنده على أنواع الأفران والمراوح الكهربائية وهى كما يلي:-