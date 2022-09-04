نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اضبط تردد قناة أبو ظبي الرياضية وشاهد أحدث المباريات 2022 في المقال التالي
عمر شويل - جدة يوجد الكثير من القنوات الخاصة بسلسلة أبو ظبي، فهي من أكبر القنوات الموجودة في دولة الإمارات، فهي استطاعت أن تمتلك جمهور كبير من جميع أنحاء العالم وذلك بسبب تنوع المحتويات التي تقوم بعرضها على جميع القنوات الخاصة بها، كما أنها قامت بإنشاء أول قناة خاصة بها في عام ألفين وثمانية ميلادية، ثم بعد ذلك استطاعت انشاء الكثير من القنوات الأخرى، ومن خلال هذا المقال سوف نعرض لكم التردد الجديد الخاص بقناة أبو ظبي مع ذكر الكثير من المعلومات الخاصة بها.
تردد قناة أبو ظبي دراما
لقد تم تغيير تردد أبو ظبي دراما إلى التردد الجديد، لذلك قررنا أن نعرض لكم هذا التردد بسبب عمليات البحث الكثيرة الخاصة بهذا التردد :
- التردد الجديد الخاص بقناة أبو ظبي دراما هو : 12226 .
- معدل الترميز الخاص بهذه القناة هو : 27500 .
- القمر الصناعي المرتبط بهذه القناة هو نايل سات.
- الاستقطاب لهذا القناة هو : H.
المسلسلات والبرامج الخاصة بقناة أبو ظبي دراما
تقوم قناة أبو ظبي دراما بعرض الكثير من المسلسلات والبرامج المتنوعة سوف نعرضها لكم بالتفاصيل من خلال هذه الفقرة :
- تقوم هذه القناة بعرض مسلسل حكايتي وتكون بطولة هذا المسلسل هي الفنانة ياسمين صبري ويحتوي على الكثير من الأحداث الممتعة.
- أيضا تقوم هذه القناة بعرض أنا وبنتي التي يقوم بمتابعته الكثير من الأشخاص.
- أيضًا تعرض هذه القناة المسلسل الأسطوري العربي وهو بلقيس ملكة سبأ.
- بالإضافة إلى المسلسل الذي يتابعه الكثير من الشباب وهو مسلسل علاقات خاصة والذي يحكي الكثير من القصص الخاصة بالشباب الجامعيين.
- كما أنها تقوم بعرض برنامج طبختنا غير التي تتابعه عدد كبير من ربات المنزل.
- بالإضافة إلى مسلسل الإخوة الستة التي يدور حول الكثير من الأحداث المختلفة.
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