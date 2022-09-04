نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اليوم الوطني 92 أثاث بأقوى التخفيضات وأفضل الأسعار في المقال التالي

عمر شويل - جدة انتهزوا فرصة عروض اليوم الوطني السعودي 92 وبادروا بشراء كافة احتياجاتكم من الأثاث، بحيث تتوافر تخفيضات وخصومات تُمكنكم من تجهيز المنزل بكافة أشكال الأثاث، وكل ذلك بأقل الإمكانيات، بحيث نعرض لكم خصومات المطابخ، غرف النوم، بما تشمله من أساسيات وديكورات، وأيضًا مفروشات المنزل، وأجدد العروض التي تقدمها متاجر السعودية بمناسبة اليوم الوطني 1444.

عروض اليوم الوطني 92 للأثاث

نأتي لكم بأقوى عروض الأثاث المنزلي من متجر البيوت للأثاث، بحيث يتوافر به غرف نوم بتصميمات عصرية، مع خصومات رائعة فتجد أنه بسعر 3992 ريال يمكنك شراء غرفة نوم كاملة وشاملة لكل قطع الأثاث الأساسية من سرير، تسريحه، ديكورات مثل البوف الذي يأتي ليكمل التسريحه، وأيضًا 2 كمودينة لوضع واحد في كل جانب من السرير، وتشمل العروض أيضًا غرف شبابية بتصميمات ملائمة للمراهقين، وتأتي شاملة لكافة اللوزام من سرير، دولاب، مكتب دراسي مزود بعدد من الأرفف، تسريحه مع مرايا، لذا فأيًا كان ما تبحث عنه في غرف النوم وغرف الطفل ستجده بأسعار رائعة طوال فترة تخفيضات اليوم الوطني السعودي 1444هـ.

غرفة انيما مزدوجة، مكونة من سرير 2 كمودينة، تسريحه، بوف، بسعر 3992 ريال سعودي بدلًا من 7276 ريال سعودي.

غرفة ميلانو مزدوجة، عبارة عن سرير 180 سم، دولاب مزود بسبعة أبواب، 2 كمودينه، تسريحه، بسعر 6992 ريال سعودي بدلًا من 14836 ريال سعودي.

غرفة شبابية مكونة من 2 سرير، دولاب سحاب، مكتب دراسي، تسريحه، 2 كمودينه، بسعر 5992 ريال سعودي بدلًا من 10335 ريال سعودي.

مطابخ نادكو

تمتع بخصم يصل إلى 33% عند شراء مطابخ نادكو خلال فترة تخفيضات اليوم الوطني السعودية المستمرة طوال شهر سبتمبر 2022، وأيضًا خصم 15% على الإضافات، هذا بالإضافة إلى التصميمات الرائعة المتاحة في مطابخ نادكو.

عروض اليوم الوطني 1444

أسعار مميزة للمفروشات فقط في متجر الأول للمفارش، حيث بدأت تخفيضات اليوم الوطني 1444، لنجد توافر عدد كبير من المنتجات بخصومات لأكثر من 50%، ومن التخفيضات مفارش ذات أشكال رائعة، وأيضًا حشوات قطن للحاف، مفارش صيفية، وإليكم الأسعار.

مفرش صيفي قطن بسعر 360 ريال سعودي بدلًا من 435 ريال سعودي.

مفارش فندقية أبيض مقلم، بسعر 200 ريال سعودي بدلًا من 400 ريال سعودي.

قدمنا لكم أفضل خصومات الأثاث المتاحة في متاجر السعودية بمناسبة اليوم الوطني 2022، لتتمتعوا بالتخفيضات خلال الفترة الحالية وحتى نفاذ كمية المنتجات أو انتهاء التخفيضات.