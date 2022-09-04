شوف عروض جرير للجوالات والأجهزة الذكية jarir بالتقسيط في السعودية jarirbookstore

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عمر شويل - جدة عروض جرير للجوالات والأجهزة الذكية jarir متاحة بالتقسيط بدون فوائد بالتعاون مع تمارا، مع خصومات العودة للمدارس التي تجدوها بأرخص سعر في المملكة العربية السعودية، حيث ضم الموقع الرسمي كل الأجهزة الذكية التي أصبحت مطلوبة بكثرة في عصرنا الحالي، والتي تقدمها مكتبات جرير jarirbookstore بتنزيلات جبارة حتى نهاية شهر أغسطس.

عروض جرير للجوالات والأجهزة الذكية jarir بالتقسيط في السعودية jarirbookstore

تتحدى تخفيضات جرير كل متاجر السعودية بتقديمها أسعار لا مثيل لها وخصومات مدهشة على أسعار الجوالات والأجهزة الإلكترونية بكل أنواعها، والتي من أهمها أجهزة الكمبيوتر وأجهزة المنزل الذكية، كما تجدوها متاحة للشراء بميزة تقسيط جرير على ثلاث دفعات من خلال تمارا، وهذا بسعر الكاش أيضًا بدون فوائد، وهذا فقط لعملاء المملكة العربية السعودية.

عروض مكتبة جرير

يقدم موقع جرير اون لاين خصم كبير على اسعار الأجهزة الذكية من التابلت واللابتوب، والتي يوجد منها العديد من الأنواع ضمن ايباد شركة ابل، ولابتوب مايكروسوفت microsoft المنفصل، مع كمبيوتر اتش بي المتحول، هذا بجانب بعض أجهزة الكمبيوتر اللوحي 2 في 1 من هواوي huawei وسامسونج واسوس وايسر بهصم وصل إلى 40%.

عروض جرير للجوالات

تضم عروض مكتبة جرير jarir bookstore العديد من الجوالات التي تم إصدارها حديثًا في متاجر المملكة العربية السعودية، والتي من أهمها جوال سامسونج جالاكسي زد فولد 4 samsung المتاح حصريًا على الموقع فقط بسعر 6799 ريال، كما يوجد من بين الإصدارات الحديثة للجوالات في السعودية أجهزة ايفون 13 iphone وهونر واوبو وهواوي بخصم وصل إلى 30%.

تخفيضات جرير jarir

شملت فروع جرير مختلف أنواع أجهزة المنزل الذكية، والتي سجلت طفرة كبيرة في عالم الإلكترونيات، وهذا شمل مكانس الروبوت التي تعمل على تنظيف السجاد والأرضيات دون عناء، مع أجهزة الواي فاي اللاسلكية بكل أنواعها، هذا بجانب كاميرات المراقبة وحرس الباب الذكي لتأمين المنزل وبخصم يصل إلى 45%.

تتيح مكتبة جرير تخفيضات مستمرة على موقعها الرسني في السعودية، وقدمنا لكم منها اليوم الخصومات الخاصة بأسعار الجوالات وأجهزة المنزل الذكي والكمبيوتر، ولمتابعة المزيد من الخصومات نرجو منكم النقر على زر المتابعة، ليصلكم جديدنا يوميًا.