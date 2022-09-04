نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض ساكو اثاث جديد اليوم بخصومات كبيرة على الأثاث من ساكو Saco في المقال التالي

عمر شويل - جدة تصفح كل جديد في عروض ساكو اثاث السعودية، وتمتع بخصومات كبيرة وتخفيضات ساكو المذهلة على مستلزمات المنزل في فترة عروض العودة للمدارس من متجر ساكو السعودية، إذ يوفر المتجر لعملائه مجموعة متنوعة من المنتجات التي تتميز بالجودة الممتازة يصل عددها إلى حوالي 1000 منتج، وجاءت في مقدمة فرص تخفيضات ساكو اثاث المنزل الداخلي والخارجي، إذ يعرض بعض القطع المذهلة من حيث التصميم والخامات والتي تصلح لأكثر من غرض بمكانٍ واحد، وبالتالي فهي تتناسب مع مساحة الشقق الصغيرة، ويقدم المتجر خدمة تقسيط ساكو بالتعاون مع شركة كوارا للتمويل، وقد يصل عدد الأقساط الشهرية حتى 36 شهر، وفيما يلي أهم التفاصيل.

عروض ساكو اثاث جديد

يوفر متجر ساكو أفضل نوعيات قطع الأثاث المنزلي متعدد الوظائف بحيث يتناسب مع طبيعة الديكور ونوعه، إلى جانب عرض الألوان الفريدة والمحايدة التي تتناسب مع أغلب عناصر الديكور المودرن والكلاسيكي، ويضمن لك متجر ساكو الجودة الممتازة لتستمتع بالاسترخاء ولحظات من السلام والراحة، وذلك مع توفير كرسي استرخاء هزاز من ساكو لعلاج آلام الجسم، حيث يوفر أكثر من وضعية للجلوس الآمن.

اثاث داخلي ساكو

طاولة طعام أنيقة وبسيطة مصنوعة من خامات صلبة ومتينة بسعر 999 بدلًا من 1099 ريال.

كرسي استرخاء ساكو بسعر 1999 بدلًا من 2499 ريال.

جاكوزي معد للاسترخاء بسعر 2899 بدلًا من 3399 ريال.

أريكة سرير للراحة والاسترخاء بسعر 999 بدلًا من 1099 ريال.

وحدة تخزين من 5 طوابق بسعر 499 بدلًا من 599 ريال.

طقم أريكة استرخاء أنيق وفاخر بسعر 4999 بدلًا من 5700 ريال.

ساكو اجهزة رياضية

إذا كنت ترغب بالحفاظ على لياقة الجسم البدنية، بإمكانك شراء أجهزة رياضية من متجر ساكو أون لاين أو عبر زيارة أحد الفروع للحصول على العرض اللميز، حيث يوفر المتجر أجهزة السير الكهربائية والدراجات الهوائية المميزة، ذلك بالإضافة إلى دراجات التمارين متعددة المواصفات والوظائف، لتتناسب مع أوزان الأشخاص المختلفة، وذلك مقابل السعر الأنسب في أقوى متاجر السعودية.

دراجة هوائية فرونت رانر بسعر 799 بدلًا من 899 ريال.

سير رياضي 135 كجم 2.60 حصان بسعر 3199 بدلًا من 3599 ريال.

ساكو أثاث حدائق

يظل أثاث الحدائق من أهم الخطوات التي تساعد في بناء منزل مريح وأنيق، فقد جمع ساكو السعودية أفضل أنواع الخامات المستخدمة بلمسات راقية وأنيقة تتسم بطابع البساطة، متوفرة في كتالوج ساكو الجديد، وفيما يلي أهم التفاصيل.