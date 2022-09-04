نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات هائلة.. عروض اليوم الوطني السعودي ٩٢ الشركة العربية للعود في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتساءل الكثير من الأشخاص عن عروض اليوم الوطني السعودي ٩٢ الشركة العربية للعود التي تعتبر واحدة من أكبر الشركات التي تعمل في مجال العطور والتي لها الكثير من الفروع داخل المملكة العربية السعودية وتنتشر فروعها في كل مكان في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى المتجر الإلكتروني الخاص بها.

عروض اليوم الوطني السعودي ٩٢ الشركة العربية للعود

يعتبر اليوم الوطني السعودي من أهم الاحتفالات التي تقام في المملكة العربية السعودية نظرًا للأهمية الكبيرة للحدث الذي يتم الاحتفال به وهو توحيد الحجاز ونجد تحت مسمى المملكة العربية السعودية وفي هذا اليوم تقام الكثير من الاحتفالات والأنشطة الترفيهية، ويكون أجازة رسمية لجميع القطاعات والمؤسسات داخل المملكة، واحتفالا بهذه المناسبة تقوم جميع الشركات والمتاجر بتقديم عروض كبيرة وخصومات هائلة على جميع السلع وذلك كنوع من مشاركة الاحتفال مع المواطنين وتقدم شركة العود عروض ضخمة في هذه المناسبة السعيدة حيث تصل سعر العطور فيها من 92 ريال سعودي وحتى 500 ريال سعودي ومن أهم العروض الموجودة به الآتي:

عطر إحساس خاص 100 مل يصل سعرها بعد الخصم إلى 192 ريال سعودي على الرغم من أن السعر الحقيقي لها 330 ريال سعودي.

عطر ترتيل فضي 75 مل يصل سعرها بعد الخصم إلى 292 ريال سعودي بدلًا من 620 ريال سعودي.

عطر سنترو 100 مل يصل سعرها بعد الخصم إلى 192 ريال سعودي بدلًا من 415 ريال سعودي.

عطر أندلسي يصل سعرها بعد الخصم إلى 292 ريال سعودي بدلًا من 550 ريال سعودي.

عطر أورينتال 100 مل يصل سعرها بعد الخصم إلى 292 ريال سعودي بدلًا من 805 ريال سعودي.

عطور نسائية سكريت كولكشن 30 مل يصل سعرها بعد الخصم 292 ريال سعودي، بدلًا من 550 ريال سعودي.

في نهاية مقال عروض اليوم الوطني السعودي ٩٢ الشركة العربية للعود يمكن الاطلاع على كافة العروض المقدمة بمناسبة اليوم الوطني من خلال الرابط الخاص بالمتجر الإلكتروني الرسمي لشركة عطور العربية والتي تقدم أفضل أنواع العطور الشرقية والغربية بجودة عالية وثبات كبير ويمكن الحصول على أي منتج من خلاله بكل سهولة.