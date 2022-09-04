نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا الكبرى لشهر سبتمبر على الهواتف والشاشات والمروحة الكهربائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اكسترا الكبرى لشهر سبتمبر على الهواتف والشاشات والمروحة الكهربائية، تضمنت عروض اكسترا الكبرى في الأونة الأخيرة خصومات خلال شهر سبتمبر، حيث يتوفر سامسونج جالكسي إس 20 إف إي يدعم شبكة الجيل الخامس 5G سعة 128 جيجابايت باللون البنفسجي الفاتح بسعر 1549 ريال بدلاً من 2999 ريال خصم 48%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 75 ريال لمدة 36 شهراً ضمن عروض اكسترا الكبرى. عروض اكسترا الكبرى على الجوالات والشاشات تضمنت عروض اكسترا الكبرى خصومات على الجوالات : يتوفر هواوي نوفا 8 أي يدعم شبكة الجيل الرابع 4G سعة 128 جيجابايت باللون الأزرق بسعر 799 ريال بدلاً من 1399 ريال خصم 43%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 39 ريال لمدة 36 شهراً.

يتوفر آبل آيفون 13 برو يدعم شبكة الجيل الخامس 5G سعة 128 جيجا باللون الأخضر بسعر 4199 ريال بدلاً من 4699 ريال خصم 11%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 201 ريال لمدة 36 شهراً. عروض الشاشات اكسترا الكبرى تتضمن خصومات اكسترا الكبرى عروض على الشاشات الذكية : يتوفر سوني تلفزيون أندرويد 50 بوصة فائق الوضوح 50 هرتز باللون الأسود بسعر 2499 ريال بدلاً من 3299 ريال خصم 24%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 120 ريال لمدة 36 شهراً.

يتوفر سامسونج تلفزيون سمارت 50 بوصة فائق الوضوح بسعر 2399 ريال بدلاً من 3999 ريال خصم 40%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 115 ريال لمدة 36 شهراً. عروض المروحة الكهربائية اكسترا الكبرى تضمنت عروض شهر سبتمبر خصومات على المروحة الكهربائية : يتوفر فيليبس 2000 تعمل 3 في 1 منقي هواء مع مروحة و دفاية باللون الأسود المعدني بسعر 999 ريال بدلاً من 1829 ريال خصم 45%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 48 ريال لمدة 36 شهراً.

يتوفر ضمن عروض اكسترا الكبرى آريتي مروحة عمودية 16 بوصة بقوة 60 وات باللون الأسود بسعر 209 ريال بدلاً من 299 ريال خصم 30%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 10 ريال لمدة 36 شهراً. عروض شهر سبتمبر اكسترا الكبرى تضمنت خصومات اكسترا خلال شهر سبتمبر عروض على مصيدة الحشرات : يتوفر كلاس برو وايرلس مصيدة حشرات مع مصباح باللون الأسود بسعر 69 ريال بدلاً من 79 ريال خصم 13%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 4 ريال لمدة 36 شهراً.

يتوفر كلاس برو قاتل حشرات ثنائي الاستخدام مع 2 ضوء ال اي دي بسعر 29 ريال بدلاً من 49 ريال خصم 41%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 2 ريال لمدة 36 شهراً. عروض الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى إستكمالاً لسلسلة تخفيضات اكشترا الكبرى تضمنت عروض على الغسالات : يتوفر كاندي غسالة سعة الغسيل 14 كيلو وسعة التجفيف 9 كيلو تعبئة أمامية باللون الفحمي بسعر 2999 ريال بدلاً من 4599 ريال خصم 35%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 144 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال.

يتوفر سامسونج غسالة تعبئة أمامية غسيل سعة 9 كيلو مع واي فاي إنوكس بسعر 2649 ريال بدلاً من 5149 ريال خصم 49%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 127 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال ضمن عروض اكسترا الكبرى.

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