نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فكرة عبقرية لتنظيف الكرشة والممبار بدون حك بمكون مش هيخطر علي بالك وفي 3 دقائق فقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة الجميع يفرح بقدوم عيد الأضحى، لكن كل ربة منزل في هذا اليوم يكون صعب للغاية بالنسبة لها بسبب تنظيف رجل الأضحية وأيضا تنظيف الكرشة والممبار، حيث تعد التنظيف عملية صعبة للغاية لذا قد وجدنا لكم طريقة سهلة وبسيطة تعمل على تنظيفها في وقت قصير للغاية من خلال إتباع عدة خطوات، وتلك الطريقة يمكن تطبيقها أيضا على الممبار.

كيفية تنظيف الكرشة بالبكينج بودر

تلك الطريقة فعالة للغاية تمكنك من تنظيف الكرشة في وقت سريع دون أن تلجأ إلى تنظيفها في الخارج بمقابل مادي، لذا اتبع الآتي:

قم بتحضير وعاء كبير الحجم ثم قم بإضافة ملعقتين أو 3 من البكينج بودر.

قم بوضع 2 لتر من الماء المغلي في وعاء الكرشة وقم بتقليبهم حتى يذوب البكينج بودر.

اترك الكرشة في الوعاء لمدة 5 دقائق، بعد ذلك عليك أن تخرجها من الماء واحضر السكينة لكي تزيلي الطبقة الخارجية.

في حالة إن لم يتم تنظيف الكرشة جيدا، عليك بوضعها مرة أخرى في الماء الساخن وقم بتكرير تلك التجربة مرة أخرى.

لكي تتخلص من الرائحة الكريهة عليك أن تضع الخل والليمون ثم اترك الكرشة لمدة ربع ساعة.

كيفية تنظيف الممبار بالكربونات

تلك الوصفة تجعلك قادرة على تنظيف أكثر من 3 كيلو ممبار في وقت واحد، وذلك من خلال الكربونات والوصفة كالتالي: