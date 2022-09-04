نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تحميل لعبة ببجي موبايل BUBG MOBILE أحدث إصدار على جميع الأجهزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصبحت الآن لعبة ببجي من الألعاب الأكثر انتشار على الإطلاق، فهي تحتوي على الكثير من المغامرات المختلفة بالإضافة إلى الكثير من المعارك، وكل ما عليك في هذه اللعبة هو محاربة الأعداء حتي تتمكن من الفوز، بالإضافة إلى أن هذه اللعبة توفر الكثير من الأسلحة وبطاقات الطاقة التي تساعدك على الفوز والبقاء في اللعبة لمدة أطول، بالإضافة إلى أنك سوف تستطيع لعبها مع الكثير من الأصدقاء والأشخاص من جميع البلاد، ومن خلال هذا المقال سوف نتحدث بشكل أكبر عن كل ما يخص لعبة ببجي بالتفاصيل.

معلومات حول لعبة ببجي

تحتوي هذه اللعبة على الكثير من المعلومات التي يجب أن تعرفها عليها قبل تحميلها على الهاتف الخاص بك :

يتم تصنيف لعبة ببجي من ضمن الألعاب الاستراتيجية.

الإصدار الخاص بلعبة ببجي هو 2.1.0 .

يوجد أكثر من 500 مليون عملية تحميل مرتبطة بهذه اللعبة.

حجم البرنامج الخاص بهذه اللعبة هو 688 MB.

تحتاج هذه اللعبة إلى نظام تشغيل أندرويد 10 أو أحدث من هذا.

آخر تاريخ تحديث تم إصداره لهذه اللعبة هو 8 يوليو لعام 2022 ميلادية.

تاريخ إصدار أول نسخة متعلقة بهذه اللعبة كان في التاسع عشر من شهر مارس لعام 2018 ميلادية.

يمكنك أن تقوم بتحميل لعبة ببجي بكل سهولة من خلال متجر جوجل بلاي فهو يوفر لك نسخة أصلية مجانية.

مميزات لعبة ببجي

لقد وجدنا الكثير من عمليات التحميل الخاصة بهذه اللعبة وذلك بسبب وجود الكثير من المميزات المختلفة التي تحتوي عليها لذلك قررنا أن نجمع لكم أهم المميزات من خلال هذه الفقرة: