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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسماء الفائزين في مسابقة الحلم الجُدد| والاشتراك في سحب الـ 200000 دولار في المقال التالي
عمر شويل - جدة يتجدد الاستعداد للسحب الجديد بالتزامن مع نشر أسماء الفائزين في مسابقة الحلم 2022 من جوائز الـ 3.5 مليون دولار أمريكي، في الوقت الذي تواصل فيه المسابقة استقبال طلبات الاشتراك من جميع الدول لدخول السحب الجديد المقبل الذي تحدد قيمته بـ 200 ألف دولار أمريكي، يتم توزيعهما على سحبين قيمة كل سحب 100 ألف دولار أمريكي، من أجل زيادة فرصة الفوز لشخصين بدل شخص واحد، والاشتراك متاح عبر الطرق الأساسية المعروفة أو من خلال تطبيق حلم للهواتف الذكية.
الاشتراك في مسابقة الحلم
يُمكن الاشتراك في مسابقة الحلم من خلال رقم هاتف دولتك سواء الأساسي، أو عبر الرقم الدولي الموحد في حالة عدم وجود رقم لبلدك بين الأرقام المعروفة المدرجة في جدول المسابقة الرئيسي، من خلال إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة حلم إلى الرقم، ثم الإجابة على أي سؤال يصلك من قبل المسابقة عبر رقم جوالك، وهي نفس الطريقة التي يُمكنك الاشتراك من خلالها عبر تطبيق حلم للجوالات، مع مراعاة تحميله وتثبيته عبر هاتفك ثم البدء في استخدامه لتفعيل اشتراكك في المسابقة.
جدير بالذكر أنه لم يتحدد حتى الآن الموعد النهائي والرسمي للسحب على الجائزتين المقبلتين، ولكن متوقع السحب لهما خلال الأيام المقبلة، على أقصى تقدير بنهاية شهر سبتمبر الجاري أول أكتوبر المقبل.
أسماء الفائزين الجُدد
ننشر لكم جميع أسماء الفائزين في مسابقة الحلم على الجوائز الكبرى:
- حامد أحمد اللحياني من السعودية – الحلم بناء مسجد، بناء منزل، الزواج بجائزة 150 ألف دولار أمريكي.
- عيسى بن عايل بن راشد الفارسي من سلطنة عُمان بحلم تأمين مستقبل أولاده – علاج على جائزة 150 ألف دولار.
- عبدالله عثمان الحاج من المملكة العربية السعودية بحلم بناء بيت بجائزة 250 ألف دولار أمريكي.
- أحمد سعيد عبدالحسن من دولة العراق بحلم بناء بيت وحياة أفضل جائزة بقيمة نصف مليون دولار.
- وائل نبيل عشم من مصر على جائزة بقيمة 100000 دولار + كيلو جرام ذهب بقيمة 60 ألف دولار.
- محمد علي عسيري من السعودية الفوز بجائزة 150 ألف دولار.
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