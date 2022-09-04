نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصم ١٦% على ايفون ١٣ سعة ٥١٢ جيجا بايت من نون السعودية بالتقسيط بدون فوائد في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثيرين من مواطني المملكة العربية السعودية والمقيمين عن هاتف ايفون ١٣ الذي يعتبر أحدث هواتف شركة آبل الأمريكية، وأقوى الهواتف الذكية الموجودة بالأسواق السعودية والعالمية، وتعتبر متاجر شركة نون السعودية من أكبر المتاجر الإلكترونية في العالم، وتقدم العديد من ماركات الهواتف المعروفة بالجودة العالية وإتقان التصنيع مثل هواتف آبل وسامسونج وهواوي، ويعتبر iPhone 13 من الهواتف الرائعة والتي تحتوي على مميزات ومواصفات رائعة لا توجد في أي هاتف أخر موجود بالأسواق، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على سعر ايفون ١٣ من شركة نون السعودية.

سعر ايفون ١٣ من متاجر نون السعودية بالتقسيط

سوف نتعرف مع حضراتكم على سعر iPhone 13 من شركة نون السعودية وقيمة الخصم على الجوال والقسط الشهري وهى كما يأتي:-

سعر الهاتف من شركة نون قبل الخصم ٥٢٩٩ ريال سعودي.

ثمن الجوال بعد الخصم ٤٣٩٩ ريال سعودي، كما يشمل السعر ضريبة القيمة المضافة.

تبلغ قيمة القسط الشهري على الجوال ٧٣٤ ريال سعودي لمدة ٦ أشهر بدون فوائد.

قيمة الخصم على الهاتف ٩٠٠ ريال سعودي بنسبة خصم ١٦%.

يحتوي الجوال على ضمان لمدة عامين، كما يتضمن الهاتف توصيل مجاني إلى المنزل.

سعة الذاكرة الداخلية الصلبة للهاتف ٥١٢ جيجا بايت، كما تبلغ سعة الذاكرة العشوائية ٦ جيجا بايت.

شروط تقسيط هاتف iPhone 13 من نون السعودية

هناك شرطان أساسيان للحصول على السلع بالتقسيط من متجر نون السعودية وهى كما يلي:-

أن يقوم الشخص الذي يريد الحصول على السلع بالتقسيط بشراء سلع لا تقل قيمتها النقدية عن ١٠٠٠ ريال سعودي. أن يكون لدى العميل الذي يرغب في تقسيط السلع بطاقة ائتمان من أحد البنوك المشاركة في تقسيط السلع من نون السعودية.

مواصفات ايفون ١٣

هناك بعض المواصفات الممتازة التي يحتوي عليها iPhone 13 ولا توجد في أي جوال آخر وهى كما يأتي:-