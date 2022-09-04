نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية خصم يصل الي 60% علي جميع المنتجات انتهز الفرصة وتسوق الآن في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد أسواق العثيم هي من أهم الأسواق الموجودة في المملكة العربية السعودية وتعمل على بيع جميع المنتجات الغذائية بأقل الأسعار وتقوم بعمل العروض بشكل دائم طول السنة وتختص الآن بعمل عروض تصل إلى ٦٥٪ على المنتجات الغذائية والأجهزة الكهربائية وسوف نوضح أمثلة لعروض العثيم من خلال هذا المقال.

عروض العثيم السعودية

تبدأ عروض العثيم منذ بداية سبتمبر ٢٠٢٢ وتصل إلى نسبة ٦٥٪ وسوف نوضح تلك العروض من خلال النقاط التالية.

لوشن فازلين إشراقة حوالي ٤٠٠ مل بسعر ١٦ ريال بدلا من ٢٦ ريال سعودي.

شامبو سانسيلك حوالي ٤٠٠ مل بسعر ١٣ ريال بدلا من ١٩ ريال سعودي.

كريم مرطب دوف ٢٥٠ مل بسعر ١٣ ريال بدلا من ١٧ ريال سعودي.

بيبي جوي بمبرز حوالي ٤٠ قطعة بسعر ٥١ ريال بدلا من ٥٧ ريال سعودي.

فوط صحية سوفي عدد ٥٢ قطعة بسعر ٢١ بدلا من ٣٣ ريال سعودي.

معجون سيجنال ضد التسوس بسعر ٥ ريال بدلا من ٧ ريال سعودي حوالي ١٢٠ مل.

عدد ٢ عبوة لوكس صن لايت ليمون بسعر ١٠ ريال بدلا من ١٤ ريال سعودي.

كونفورت معطر الملابس ٣ قطع وتكون القطعة ١,٥ لتر بسعر ٢١ ريال بدلا من ٣٥ ريال سعودي.

غسول فم كلوس سعة ٤٠٠ مل بسعر ١٣ ريال بدلا من ٢٠ ريال سعودي.

خصومات العثيم السعودية

خصومات هائلة في عروض العثيم اليوم السبت 03 سبتمبر