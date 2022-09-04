نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصم ٤٠٪ عروض بنده الصفحة الرئيسية سبتمبر من مجله بنده وموقع بندة Panda في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصم ٤٠٪ من عروض بنده الصفحة الرئيسية خلال شهر سبتمبر وحتى نفاذ الكميات من مجله بنده وموقع بندة Panda وهايبر بنده Hyper Panda على أسعار جميع السلع الغذائية لطلاب المدارس وغيرها بخصومات مستمرة في أقسام بندة المختلفة لفترة محدودة، وإليكم التفاصيل…

عروض بنده الصفحة الرئيسية في السعودية

تتوفر بفروع بندة هايبر ماركت Panda hyper market بالمملكة العربية السعودية عدة خصومات حصرية على أسعار: البطاطس الودجز والكيرلي من داري، وتنزيل آخر على سعر رقائق السمبوسة من داري Dari، وتخفيض حصري آخر على سعر ناجت الدجاج من هرفي، وخصم آخر على سعر البطاطس الودجيز المبهرة من سيارا، وخصم آخر منهم على سعر بوب كورن الدجاج من نبيل، وتنزيل حصري آخر على سعر أنصاف صدور الدجاج بلا عظم وبلا جلد من براديكس، وخصم آخر على سعر دجاج براديكس المجمد الكامل، وخصم آخر على سعر البطاطس المقلية بالحجم العائلي والمقطعة الرفيعة من ماكين.

تخفيض خاص من بنده السعودية لفترة محدودة

تتوفر أيضاً بفروع بندة السعودية عدة خصومات حصرية على أسعار: أيس كريم لندن ديري، وغيرهم من خصومات على أسعار عبوات أيس كريم السعودية متعددة النكهات، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار آيس كريم كون زوون، وتخفيض آخر منهم على سعر أيس كريم ماجين دار، وعرض آخر منهم على سعر الأيس كريم المتنوع الطازج، وتخفيض حصري منهم على سعر بيتزا ريستورانت، وتخفيض آخر على سعر الأيس كريم المميز المذاق من مارس، وباونتي، وسنكرز، وتويكس، وتخفيض آخر منهم على سعر مفروم الغنم والبقر من السعودية، بالإضافة إلى العروض المميزة منهم على أسعار باقي المنتجات الغذائية.

عروض بنده اليوم ضمن عروض بنده الأسبوعية

تجدون أيضاً داخل فروع بندة ماركت Panda market في السعودية عدد كبير من منتجات الدجاج، ومنها: خصم على سعر ناجت الدجاح من ساديا، بالإضافة إلى عروضهم على أسعار ابخضار المشكل من ذرة وفاصوليا وبازلاء وغيرهم من ساديا، وخصم آخر على سعر الدجاج البروستيد الكلاسيك الشرائح والفيليه من ساديا.