نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض مطعم ماكدونالدز السعودية على الوجبات والساندوتشات في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض ماكدونالدز، الكثيرين في السعودية عندما يرغبون في تناول ساندوتشات الدجاج أو اللحم أول ما يخطر على البال لهم هو مطعم ماكدونالدز لأنه يتميز في تقديم الساندوتشات وكذلك الوجبات المختلفة بمذاق جذاب تسبب في أن يكون لمطعم ماك هذه الشهرة الكبيرة في الدول الأجنبية والعربية، كما يقدم لك مطعم ماكدونالدز قائمة مختلفة من الأطعمة الشهية التي ترغب في تناولها وتجربتها جميعًا سواء الأطعمة أو الحلويات كما وهناك وجبات جديدة أضيفت مؤخرًا في منيو البيك مع تغيير بسيط في الأسعار بعد الزيادة الأخيرة التي طالت كافة الأصناف والمنتجات إليكم تفاصيل وجبات ماك السعودية وكيفية التعرف على العروض الجديدة في المطعم.

مطعم ماك السعودية

تأسس مطعم ماك منذ سنوات طويلة في السعودية وطوال تلك الفترة يسعى لتقديم أفضل ما عنده لإرضاء العملاء والزوار للمطعم إذ أن الكثيرين يعتمدون على وجبات أو ساندوتشات ماك يوميًا كما أنه من الأماكن الترفيهية التي يمكن زيارتها مع الأسرة للحصول على وجبة شهية ولذيذة غنية بالبروتينات، وهناك فروع عديدة من ماك بجميع الدول حول العالم تمكن المطعم من أن يبني ثقة هائلة في جميع محبيه طوال تلك السنوات في جميع الدول كما هو الحال مع مطاعم ماكدونالدز الموجودة في السعودية.

أسعار وجبات ماكدونالدز الجديدة

هناك عدة وجبات متنوع متاحة في مطعم ماك تأتي أسعارها كالتالي:

راب تشيكن ذو الحجم الوسط قيمته 17.5 ر.س سعر الوجبة الحارة 18 ر.س.

تشيكن ماك بايتس سعرها بسيط وهو تسع ريالات أما تشيكن ستربس فأعلى بريال حيث تصبح عشرة ريالات.

وجبة ماك سواء العربي أو الرويال واحد لنفس الحجم وهو المتوسط 27 ر.س.

تسع قطع من الناجتس في وجبة واحدة حجم القطع متوسط السعر الكلي 26 ر.س.

ليتل تيستي تشيكن وجبة قيمتها 18 ر.س.

عروض ماك الحديثة

هناك طريقة بسيطة لمعرفة أحدث عروض ماكدونالدز على الوجبات والساندوتشات وجميع الأصناف الموجودة وهي: