نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تحويل الرصيد من موبايلي لموبايلي الكترونيا 1444 بخطوة واحدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أتاحت شركة موبايلي السعودية للاتصالات تحويل الرصيد من موبايلي إلى موبايلي إلكترونيًا أو عبر تطبيق الهاتف المحمول، كما أنها أتاحت العديد من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها شركة موبايلي السعودية للاتصالات لعملائها، وفيما يلي نلقي نظرة فاحصة على كيفية تحويل الأرصدة من موبايلي إلى موبايلي في المملكة العربية السعودية 1444، وهي من بين الخدمات التي يبحث عنها الكثير من المستخدمين.

تحويل الرصيد من موبايلي إلى موبايلي

يخضع تحويل الأرصدة من موبايلي إلى موبايلي للشروط التالية:

يجب أن يكون الرصيد بعد التحويل 10 ريال سعودي على الأقل.

بالإضافة إلى ذلك، يجب ألا يقل الحد الأدنى للمبلغ الذي يمكن تحويله في المرة الواحدة عن 5 ريال سعودي، وهو الحد الأدنى للمبلغ.

يجب ألا يتجاوز مبلغ أي تحويل واحد حد 20 ريالاً سعوديًا.

يمكن تحويل الأرصدة من موبايلي إلى موبايلي 5 مرات في اليوم.

تحويل الرصيد إلكترونيًا من موبايلي إلى موبايلي

اتبع الخطوات أدناه لتحويل رصيدك إلكترونيًا من موبايلي إلى موبايلي وفقًا للأتي:-

انتقل إلى الموقع الرسمي لموبايلي.

ثم تابع للحفاظ على حسابك.

أدخل رقم هاتفك المحمول واكتب رمز الشحن الخاص بك.

ثم اضغط على زر “تحويل الرصيد”.

تحويل الرصيد من موبايلي إلى موبايلي عبر تطبيق الهاتف

يمكنك تحويل رصيدك باستخدام تطبيق موبايلي باتباع الخطوات التالية:

أولاً، يتم تنزيل تطبيق Mobily على هاتفك المحمول (Mobily Android أو Mobily iPhone).

ثم اذهب إلى الخدمة.

ثم حدد تحويل الرصيد.

أدخل رمز الشحن الخاص بك.

ثم أدخل رقم إعادة التوجيه.

انقر فوق الزر “تحويل الرصيد”.

رمز تحويل الرصيد من موبايلي لموبايلي

يمكنك تحويل رصيدك من موبايلي إلى موبايلي باستخدام الرسائل النصية باتباع الخطوات التالية: