نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده من 04 سبتمبر الموافق 08 محرم ولمدة أسبوع من مجله بنده وموقع بندة Panda في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لحضراتكم اليوم من خلال هذه أحدث وأقوى عروض بنده من 19 أغسطس الموافق 21 محرم ولمدة أسبوع من مجله بنده وموقع بندة Panda بمعظم أقسام بندة السعودية على أسعار معظم المنتجات والسلع الغذائية بأعلى جودة من معلبات، ومثلجات، وخضروات، وتخفيضات أخرى على جميع أنواع المشروبات الغازية والمشروبات الساخنة، وعلى أسعار جميع أنواع البروتينات، وغيرهم بأقل سعر في الأسواق، وسوف نوفيكم بتفاصيل عروض بنده لهذا الأسبوع…..

عروض بنده الصفحة الرئيسية لفترة محدودة Panda

توجد بفروع بندة هايبر ماركت Panda hyper market في المملكة العربية السعودية كثير من البروتينات عالية الجودة بأقل الأسعار، ومنها: جميع عبوات الخضروات الصرف، والخضروات المشكلة من ماركة ساديا Sadia، وتنزيلات أخرى منهم على أسعار البطاطس المقلية من ساديا Sadia، وتخفيض آخر على سعر البطاطس المقلية الأكثر قرمشة من نفس الماركة المميزة، وتنزيل آخر منهم على سعر الدجاج المجمد الكامل بحجم 1100 جم، وتنزيل آخر منهم على سعر ساديا أجنحة الدجاج الغليظة، وتنزيل آخر منهم على سعر الدجاج البروستيد الكلاسيك من ساديا، وخصم آخر على أسعار باقي أنواع البطاطس المجمدة المعدة للقلي بأشكالها وأحجامها المختلفة.

عروض هايبر بنده Hyper Panda في فروعه بالمملكة

تتوفر بفروع بندة هايبر ماركت Panda hyper market في المملكة العربية السعودية عدة خصومات خاصة على أسعار: برجر الدجاج بالبقسماط من ساديا Sadia، وتنزيل آخر منهم على سعر فيليه الدجاج الحار والعادي من ساديا وتنزيل آخر منهم على سعر صدور الدجاج من نفس الماركة المميزة، وتخفيض مميز آخر منهم على سعر برجر الدجاج المغلف بالخبز المتبل الحار والعادي، كما بالفروع خصومات أخرى على أسعار برجر دجاج الكبير 4 قطع، وتخفيضات أخرى منهم على أسعار لفائف التورتيلا السادة من الكبير، وتخفيض آخر منهم على سعر فلافل الكبير، وعرض مميز على سعر بطاطس الكبير المقلية، وتخفيض آخر منهم على سعر برجر الدجاج المغلف بالخبز من طيبات الإمارات، وتخفيض آخر على سعر أصابع الدجاج الجامبو من الكبير، وتخفيضات آخرى منهم على سعر كريزي قطع الدجاج من الكبير.

تخفيضات أخرى من بندة ماركت على أسعار السلع

توفر مجموعة محلات بندة السعودية Panda Ksa عدة تنزيلات حصرية على أسعار: برجر الدجاج بالبقسماط من السنبلة، وتخفيض آخر منهم على سعر بابتس الدجاج من السنبلة، كما بالفروع تخفيضات أخرى على أسعار الخضار المشذل العضوي من ويليس، وتنزيل آخر منهم على سعر رقائق البف بستري من السنبلة، والفطيرة السادة من الوليمة.

تنزيلات أخرى منهم على أسعار باقي السلع

توجد خصومات خاصة على أسعار منتجات مختلفة أخرى على أسعار: الأرز الهندي البرياني الباشا، وتخفيضات أخرى منهم على أسعار الأرز البسمتي الأبيض بالحبة الطويلة من العائلة بحجم 5 كجم، وتنزيلات أخرى منهم على أسعار أرز أبو كأس المزة البسمتي الهندي، وغيرهم من خصومات أخرى على أسعار خليط الزيت ابنباتي من صني، وغيرهم من خصومات.

وبهذا نكون انتهينا من عروض بنده الجديدة في الكتالوج الصادر لهذا الاسبوع، والتي ضمت مختلف السلع الغذائية، والتي تستمر معكم لفترة محدودة وحتى يوم الثلاثاء القادم فقط، كما سنقدم لكم في المقالات المقبله أسعار الاجهزة من بنده التي يزداد الاقبال عليها يوما بعد يوم.

تنزيلات اليوم 27 أغسطس 2022 Panda offers

توجد أيضاً داخل فروع بنده ماركت Panda market خصومات خاصة على أسعار: نصف الدجاجة المتبلة بنكهة الكبسة من ماركة اليوم، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار الدجاجة الكاملة بالباربكيو المدخنة من اليوم، وتنزيلات أخرى منهم على أسعار البيض الغني بالأوميجا 3 من صحة، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار البيض الغني بالسليسيوم.

تخفيضات خاصة اليوم لفترة محدودة Panda

تتوفر أيضاً بفروع بنده ماركت Panda market في المملكة العربية السعودية عدة خصومات حصرية على أسعار: الدجاج الكامل المتبل المدخن بالباربكيو من اليوم، وتخفيض آخر على سعر نصف الدجاجه المتبلة بنكهة الكبسة من اليوم، وتنزيل آخر منهم على سعر شاورما الدجاج من ماركة اليوم.