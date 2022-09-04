نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كنز اغلي من الذهب.. إياك أن ترمي زيت القلي المستعمل كنز في بيتك له فوائد واستخدامات مدهشة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تجهل العديد من السيدات وربات البيوت أهمية اعادة تدوير زيت القلي المستعمل، بما يدفعها إلى التخلص من كميات كبيرة من الزيت المستعمل أولاً بأول، دون الاستفادة منه، بما يمثل خسارة كبيرة، وقد أثبتت الدراسات والأبحاث أنه يمكن استغلال كميات زيت القلي المستعمل في الكثير من الأغراض سواء المنزلية أو الخاصة بالمصانع كمصانع تصنيع الصابون. كيفية الإستفادة من زيت القلي المستعمل وفيما يلي نستعرض بعض الاستخدامات الخاصة بزيت القلي المستعمل: منع تكون الصدأ يستخدم زيت القلي المستعمل في منع تكون طبقات الصدأ على الأسطح والأجسام المعدنية كالأقفال والمفاتيح والمفصلات. تنظيف السيارات بزيت القلي المستعمل ويتم ذلك من خلال: غمس قطعة من القماش في مقدار من زيت الطعام المستعمل.

نقوم بتمرير قطعة القماش على أجزاء السيارة المتسخة، للتخلص من كل الأوساخ الملتصقة سواء بالهيكل الخارجي للسيارة، أو من الداخل. تنظيف الأواني والطاسات يتم ذلك من خلال: تنظيف الأواني والطاسات المتسخة بالماء وصابون غسيل الصحون.

ثم يتم فرك الأواني بقطعة قماش أو سلك مواعين مغموسة في مقدار مناسب من زيت الطعام المستعمل، حتى يتم التخلص من كل البقع والدهون المتراكمة. تلميع الخشب يتم مزج مقدار مناسب من الخل الأبيض أو خل التفاح إلى كمية من زيت الطعام المستعمل.

ثم نقوم بغمس قطعة من القماش في الخليط الناتج، ومن ثم القيام بتمرير قطعة القماش على قطع الأثاث المصنوعة من الخشب.

تساعد تلك الطريقة على تنعيم أي خدوش، وإخفائها بشكل نهائي. طريقة تنظيف الشفاط الكهربائي باستخدام زيت القلي المستعمل ويتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: نقوم بخلط كمية مناسبة من الماء وصابون غسيل الأطباق في وعاء واحد كبير الحجم.

نضع الوعاء على نار متوسطة، ونتركه يسخن لبعض الوقت، ثم نرفعه من على النار.

نبدأ بفك أجزاء الشفاط الكهربائي، ثم نقوم بنقعها في خليط الماء والصابون لمدة 15 دقيقة.

نقوم بغمس سلك المواعين في مقدار مناسب من زيت الطعام المستعمل.

ثم نبدأ بدعك أجزاء الشفاط جيداً باستخدام سلك المواعين، حتى تزيلي جميع الدهون والأوساخ العالقة.

أعيدي تركيب أجزاء الشفاط، وستلاحظين عودة الشفاط وكأنه جديد تماماً.

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