نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الإلكترونية هواتف ذكية وتجهيزات منزلية وأقوى الخصومات من هايبر بندة في المقال التالي

عمر شويل - جدة من منا لا يواكب العصر ويريد معرفة كل جديد في عالم الإلكترونيات. عروض بنده الإلكترونية تمنحك الفرصة لاكتشاف كل جديد وشراء كافة احتياجاتك من الأجهزة الإلكترونية المختلفة بأسعار ممتازة. تستطيع أيضاً إيجاد أنواع مختلفة من الأجهزة المنزلية الكهربائية. مثل المراوح، المكيفات والعجانات والأفران الكهربائية وغيرها. بالإضافة إلى تخفيضات كبيرة على أجهزة الهواتف الذكية واكسسوارات الجوال. وللأسبوع الثاني على التوالي تستمر مفاجآت هايبر بنده حيث يمكن لأكثر من سبعة آلاف رابح أن يفوزو بعربات تسوق مجانية. حيث تصل قيمة الجوائز إلى أكثر من مليون ريال سعودي.

عروض بنده الإلكترونية

إذا كنت ترغب في شراء جوال لينوفو كاي 14 فهذا الوقت المناسب للشراء. حيث يعرضه هايبر بنده مقابل 379 ريال فقط بدلاً من 499 ريال بخصم يصل إلى مائة وعشرين ريال سعودي.

احصل على هاتف ريدمي 10 اي مقابل 399 ريال فقط بدلاً من 459 ريال.

وفر مائتي ريال سعودي عند شراء شاومي ريدمي نوت 10 اس. بسعر 749 ريال بدلاً من 949 ريال.

كتالوج بنده

يحتوي كتالوج بنده هذا الأسبوع على العديد من الخصومات. كما يحتوي أيضاً على الشروط والأحكام المتعلقة بالفوز بعربات التسوق.

هاتف سامسونج أي 13 بسعر 599 ريال فقط بدلاً من 699 ريال. احصل عليه بخصم مائة ريال سعودي.

هواوي نوفا 9 حصرياً للأعضاء مقابل 1149 ريال بدلاً من 1899 ريال.

يمكنك الاختيار بين العديد من العلامات التجارية الشهيرة في مجال الإلكترونيات. حيث يمكنك المفاضلة بين أكثر من نوع من العصارات والقطاعات الكهربائية والعجانات أيضاً.

قطاعة كهربائية دوتس تعمل بقوة محرك 300 وات بسعر 55 ريال بدلاً من 69 ريال.

اشتري قطاعة مولينكس مقابل 99 ريال بدلاً من 249 ريال.

احصلي على عصارة جيباس المزدوجة مقابل 109 ريال فقط بدلاً من 149 ريال.

عجانة أريتي لتحضير جميع أنواع المعجنات مقابل 369 ريال بدلاً من 769 ريال. متاحة بخصم نقدي أربعمائة ريال سعودي.

عروض هايبر بنده

احصل على مكيف سبلت وايت وستنجهاوس (17,900 وحدة) مقابل 3099 ريال بدلاً من 3149 ريال.

مبرد هواء جيباس بسعر 399 ريال بدلاً من 599 ريال. بخصم مائتي ريال.

قلاية كولين لقلي انواع الأطعمة المختلفة مثل الدجاج والبطاطس وغيرها. متوفرة مقابل 169 ريال بدلاً من 265 ريال. سعة القلاية 2 لتر.