شوف مهرجان عروض العودة إلى المدارس أسواق عبد الله العثيم بأقوى التخفيضات الكبري

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عمر شويل - جدة عروض أسواق عبد الله العثيم السعودية تقدم أقوى التخفيضات الأسبوعية في مهرجان عروض العودة إلى المدارس على مجموعة هائلة من المنتجات المتنوعة من مستلزمات المنزل في مختلف الأقسام، حيث تقدم خصومات جبارة على عروض الأدوات المدرسية والمكتبية، بالإضافة إلى عروض قسم الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية، كما أن الشركة توفر عروض هائلة على قسم السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية من خلال جميع فروع العثيم للبيع بالتجزئة والتسويق والمنتشرة في معظم محافظات المملكة العربية السعودية، فبادروا بالسرعة واغتنام الفرصة. مهرجان عروض العودة إلى المدارس أسواق عبد الله العثيم بأقوى التخفيضات الكبري لحم حاشي بالعظم، سعر الكيلو 34.95 ريال بدلاً من 39.95 ريال.

برتقال ابو صرة، سعر الكيلو 2.95 ريال بدلاً من 4.95 ريال.

كيس بصل أحمر، سعر الكيلو 1.95 ريال بدلاً من 4.95 ريال.

مانجو مصري كيت، سعر الكيلو 5.95 ريال بدلاً من 8.95 ريال. سمن فارم وزن الحبة جرام ، بسعر 34.95 ريال بدلاً من 49.95 ريال.

ستربس دجاج عادي حراق وزن الحبة بسعر 24.95 ريال بدلاً من 40.95 ريال.

شراب الربيع برتقال، 4 كرتونة لكل عميل، 18 حبة + 3 مجاناً بسعر 16.95 ريال بدلاً من 19.95 ريال.

كرتونة حليب نادك كامل الدسم، 12 حبة × 1 لتر بسعر 54.95 ريال بدلاً من 70.95 ريال.

كرتونة مياه طبيعية نوفا حبة، بسعر 13.95 ريال بدلاً من 20.95 ريال. قسم البقالة المتنوعة كيس حليب هالي بودر بوزن بسعر 57.75 ريال بدلاً من 85.95 ريال.

3 حبات قشطة مانا، بسعر 2.75 ريال بدلاً من 14.25 ريال.

3 حبات حمص أدينا حب زجاج بوزن 560 جرام، بسعر 11.95 ريال بدلاً من 16.50 ريال

أرز صن فليدج كالروز وزن الكيس 5 كيلو، بسعر 22.95 ريال بدلاً من 31.25 ريال.

فول مدمس فيكتو وزن الحبة 400 جرام، بسعر 2.25 ريال. السلع التموينية المتنوعة بأقل الأسعار شبيهه جبن فيكتو أسطنبول، سعر الكيلو 11.95 ريال.

جبن رومي مصري تشيز لاند، سعر الكيلو 42.95 ريال.

حلاوة طحينية ساده من هالي، سعر الكيلو 8.95 ريال.

خليط زبدة إماراتي، سعر الكيلو 14.50 ريال.

لبنه بريزون، سعر الكيلو 22.95 ريال.

زيتون أسود جامبو أسباني سمت، سعر الكيلو 17.95 ريال.

جبنه داري قشقوان، بسعر الكيلو 46.95 ريال. أقوي عروض العودة للمدارس داوني منعم أقمشة 1 لتر أو 880 لتر، بسعر 15.95 ريال بدلاً من 26.95 ريال.

جيل تايد للغسالات بوزن 1.8 لتر، بسعر 19.95 ريال بدلاً من 29.95 ريال.

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