نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم Othaim الاسبوعية بالسعودية مهرجان عودة المدارس في المقال التالي
عمر شويل - جدة تقدم أسواق عبد الله العثيم لعملائها مبادرة صديق المستهلك بالتعاون مع جمعية حماية المستهلك وترفع شعار المستهلك يأمر وتقدم قائمة بأسعار المنتجات الخاصة بالمبادرة والتي يكون عليها خصم أكثر من 20% وتتاح المبادرة في 290 فرعا ملكا لأسواق العثيم والمنتشرة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.
عروض أسواق عبد الله العثيم Othaim على السلع الغذائية:
متوفر لحم حاشي بالعظم طازج بوزن كيلو جرام بسعر 34.95 ريال سعودي بدلا من 39.95 ريال سعودي، كما متاح لحم عجل بلدي بدون عظم طازج بوزن كيلو جرام بسعر 49.95 ريال سعودي، بينما يوجد لحم عجل بلدي بالعظم طازج بوزن كيلو جرام بسعر 39.95 ريال سعودي.
- متوفر لحم حاشي بدون عظم طازج بوزن كيلو جرام بسعر 44.95 ريال سعودي.
- متواجد صدور دجاج من إنتاج بدون عظم بوزن 450 جرام بسعر 18.95 ريال سعودي.
- تخفيض على ستربس الدجاج عادي أو حراق بوزن 750 جرام بسعر 24.95 ريال سعودي بدلا من 40.95 ريال سعودي.
- متاح دجاج مجمد من دو عدد 10 قطع بوزن 1100 جرام للقطعة الواحدة بسعر 164.95 ريال سعودي بدلا من 207 ريال سعودي.
خصومات أسواق العثيم بالسعودية اليوم:
- يوجد أرز أبو كاس مزة بسمتي بوزن 10 كيلو جرام بسعر 53.95 ريال سعودي بدلا من 82.95 ريال سعودي، كما متواجد خصم على سكر أبو فهد ناعم بوزن 10 كيلو جرام بسعر 24.95 ريال سعودي بدلا من 34.50 ريال سعودي.
- متواجد سمن فارم بوزن 800 جرام بسعر 34.95 ريال سعودي بدلا من 49.95 ريال سعودي.
- متاح حمص أديليا حب زجاج بوزن 560 جرام عدد 3 قطع بسعر 11.95 ريال سعودي بدلا من 15.50 ريال سعودي.
- متوفر حليب هالي كامل الدسم بودرة بوزن 1800 جرام بسعر 57.75 ريال سعودي بدلا من 65.95 ريال سعودي.
- متواجد شبيهة جبن تشيزا لاند ملح خفيف بوزن كيلو جرام بسعر 21.95 ريال سعودي.
- متاح جبن رومي مصري تشيزا لاند بسعر 42.95 ريال سعودي.
- يوجد حلاوة طحينة من هالي سادة بوزن كيلو جرام بسعر 8.95 ريال سعودي.
- تخفيض على طحينة من هالي سائلة بوزن كيلو جرام بسعر 16.50 ريال سعودي بدلا من 22.95 ريال سعودي.
- متوفر تونة الخليجية خفيف بوزن 160 جرام عدد 3 قطع بسعر 13.50 ريال سعودي بدلا من 17.85 ريال سعودي.
- يوجد فراولة مجمدة من مونتانا بوزن كيلو جرام بسعر 8.95 ريال سعودي بدلا من 11.95 ريال سعودي.
- متاح اسماك روبيان للطبخ بوزن كيلو جرام بسعر 33.95 ريال سعودي بدلا من 40.50 ريال سعودي.
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