شوف عروض العثيم Othaim الاسبوعية بالسعودية مهرجان عودة المدارس

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عمر شويل - جدة تقدم أسواق عبد الله العثيم لعملائها مبادرة صديق المستهلك بالتعاون مع جمعية حماية المستهلك وترفع شعار المستهلك يأمر وتقدم قائمة بأسعار المنتجات الخاصة بالمبادرة والتي يكون عليها خصم أكثر من 20% وتتاح المبادرة في 290 فرعا ملكا لأسواق العثيم والمنتشرة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

عروض أسواق عبد الله العثيم Othaim على السلع الغذائية:

متوفر لحم حاشي بالعظم طازج بوزن كيلو جرام بسعر 34.95 ريال سعودي بدلا من 39.95 ريال سعودي، كما متاح لحم عجل بلدي بدون عظم طازج بوزن كيلو جرام بسعر 49.95 ريال سعودي، بينما يوجد لحم عجل بلدي بالعظم طازج بوزن كيلو جرام بسعر 39.95 ريال سعودي.

متوفر لحم حاشي بدون عظم طازج بوزن كيلو جرام بسعر 44.95 ريال سعودي.

متواجد صدور دجاج من إنتاج بدون عظم بوزن 450 جرام بسعر 18.95 ريال سعودي.

تخفيض على ستربس الدجاج عادي أو حراق بوزن 750 جرام بسعر 24.95 ريال سعودي بدلا من 40.95 ريال سعودي.

متاح دجاج مجمد من دو عدد 10 قطع بوزن 1100 جرام للقطعة الواحدة بسعر 164.95 ريال سعودي بدلا من 207 ريال سعودي.

خصومات أسواق العثيم بالسعودية اليوم: