شوف عروض وسعر iPhone 13 pro Max بالتقسيط من نون السعودية وخصومات وتخفيضات كبيرة

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عمر شويل - جدة تقدم شركة نون السعودية خدمة تقسيط iPhone 13 pro Max مع خصومات وتخفيضات على الهاتف الذكي تصل إلى ٧%، كما تقدم متاجر شركة آبل الأمريكية بالمملكة العربية السعودية خدمة التقسيط على جميع هواتف المحمول الذكية مثل هواتف سامسونج وهواتف هواوي، ويتميز جوال ايفون ١٣ برو ماكس بأنه يدعم تشغيل شبكة الجيل الخامس، كما يدعم تشغيل شبكة الجيل الرابع والثالث والثاني، وكذلك يدعم تشغيل ٢ شريحة اتصال، ويأتي أيضاً بشاشة كبيرة تجعلنا نشاهد الفيديوهات وتصفح الإنترنت بشكل أفضل وأوضح، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على سعر iPhone 13 pro Max بالتقسيط من نون السعودية ومواصفات الجوال الرائعة.

سعر iPhone 13 pro Max بالتقسيط من نون السعودية

سوف نتعرف معكم متابعينا على سعر ايفون ١٣ برو ماكس بالتقسيط من متاجر نون السعودية وهى كما يلي:-

سعر الجوال قبل الخصم ٦٦٩٩ ريال سعودي.

سعر الهاتف بعد الخصم ٦١٩٩ ريال سعودي، كما يشمل سعر الجوال ضريبة القيمة المضافة.

قيمة الخصم على الجوال ٥٠٠ ريال سعودي بنسبة خصم ٧%.

يشتمل جوال ايفون ١٣ برو ماكس على ضمان لمدة عامين.

يستطيع البيع من خلال شركة اكسترا.

يستطيع العملاء إرجاع السلع بكل سهوله.

تبلغ السعة التخزينية للهاتف ٥١٢ جيجا بايت، كما تبلغ السعة التخزينية للذاكرة العشوائية ٦ جيجا بايت.

توفر متاجر نون السعودية خدمة توصيل السلع إلى المنزل بالمجان.

مواصفات ايفون ١٣ برو ماكس

يحتوي جوال iPhone 13 pro Max على العديد من المواصفات الرائعة وهى كما يأتي:-

يدعم الهاتف مقاومة الغبار، كما يدعم مقاومة الماء حتى ٦ أمتار تحت الماء لمدة ٣٠ دقيقة. يبلغ وزن الهاتف ٢٤٠ جرام. الجوال يدعم تشغيل ٢ شريحة اتصال الأولى من نوع نانو SIM، والثانية شريحة إلكترونية نوعها eSim. يأتي الجوال مصنوع من الزجاج، كما يأتي بإطار جانبي من الاستانلس ستيل. يدعم الهاتف الاتصال قريب المدى من خلال تقنية الـ NFC. الجوال يدعم ميكروفون ثانوي يعمل على عزل الضوضاء أثناء التحدث أو التصوير. الهاتف يدعم تحديد المواقع الجغرافية من خلال تقنية الـ GPS، كما يدعم نظم الملاحة العالمية المختلفة. يحتوي على وسائل أمان لحماية الجوال مثل خاصية الـ Face ID والتي تستخدم في فتح الجوال من خلال الوجه. الموبايل يدعم العديد من المستشعرات مثل مستشعر التسارع والقرب، ومستشعر الضغط الجوي، ومستشعر البوصلة، ومستشعر الجيرو سكوب. يحتوي على منفذ USB وهو من نوع Lightning. نظام تشغيل الجوال آبل iOS15. بطارية الهاتف تدعم الشحن السريع بقوة 20 وات، كما تدعم الشحن اللاسلكي بقوة 15 وات، وتدعم الشحن اللاسلكي من خلال شواحن الـ Qi العادية بقوة 7.5 وات.

مواصفات شاشة iPhone 13 pro Max

يأتي هاتف ايفون ١٣ برو ماكس بشاشة ذات حجم كبير مريحة للعين عند استخدام الهاتف ومواصفاتها كما يلي:-