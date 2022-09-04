نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصم يصل إلى ٥٠٪ بجميع الفروع ضمن عروض لولو السعودية على السلع الغذائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصم يصل إلى ٥٠٪ بجميع الفروع ضمن عروض لولو السعودية على السلع الغذائية المختلفة المنتشرة في مدن المملكة العربية السعودية المختلفة، حيث لديهم جميع منتجات شركة قودي بأفضل الأسعار بالإضافة إلى عروضهم الذكية على أسعار الدجاج المجمد بأنواعه، وخصومات أخرى بتخفيض يصل إلى 50٪ على باقي أنواع السلع الغذائية، فتابعونا لمعرفة تفاصيل أكثر….

عروض لولو السعودية حتى نفاذ الكمية Lulu

من داخل فروع لولو هايبر ماركت Lulu hyper market بالمملكة العربية السعودية نقدم لكم أحدث العروض الحصرية على أسعار: عبوات اندومي النودلز المقلية بنكهاتها المختلفة، بالإضافة إلى العروض المميزة على أسعار الصلصة الحارة جداً من صويا، وخصومات أخرى منهم على أسعار فطر هيبا، وكوب اندومي نودلز بالكاري، وتخفيض آخر منهم على سعر النودلز باللحم البقري البقري، والدجاج، والخضروات، وتنزيل آخر على سعر جودي بزبدة الفول السوداني، وتنزيل حصري على سعر ورق العنب المصري من قودي Goodi، كما لديهم تخفيض آخر بالفروع على سعر شرائح فطر تريفا، والزيتون الأسود والأخضر الكامل من تريفا، وتخفيض آخر منهم على سعر لحم التونا الخفيف في زيت نباتي من تريفا، وتخفيض آخر على سعر المايونيز الخفيف من قودي.

تنزيلات خاصة لفترة محدودة بفروع لولو السعودية

تتوفر أيضاً بالفروع خصومات خاصة على أسعار: باستا فيتوتشيني ولازانيا من ماركة قودي Goodi، وتنزيل آخر منهم على سعر باستا تريفا مختلفة الأشكال، وعرض آخر على سعر زبدة الفول السوداني بالهلام من فريشلي، وتنزيل حصري آخر على سعر زبدة الفول السوداني الخشنة من قودي، وتخفيض آخر منهم على سعر صلصة السلطة الكريمية من فرشلي بالثوم، وتنزيل آخر على سعر كريمة السبانخ للتغميس من فرشلي، كما لديهم خصم آخر على سعر تتبيلة سلطة ثاوزاند أيلاند والسلطة الروسية من فرشلي، وتخفيض آخر على سعر التتبيلة الفرنسية للتتبيل الخالية من الدهون من فرشلي.

عروض خاصة من لولو السعودية حتى نفاذ الكمية

توجد بفروع لولو السعودية أيضاً: خصم مميز على سعر الفول المدمس من لونا، وخصم آخر على سعر الفاصوليا المطبوخة من لونا، وتنزيل آخر على سعر لحمة التونة.