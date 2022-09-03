شوف كم تعادل نقاط الراجحي وكيف تحول نقاط الراجحي الى مشتريات

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عمر شويل - جدة كم تعادل نقاط الراجحي وكيف تحول نقاط الراجحي الى مشتريات، برنامج مكافآت الراجحي هو أحد الميزات التي يقدمها مصرف الراجحي لعملائه، حيث يمكنك استرداد جزء منأموالك عند الشراء أو الدفع باستخدام بطاقات بنك الراجحي الائتمانية.

ما هو برنامج مكافآت الراجحي

برنامج مكافأة بنك الراجحي هو برنامج تم تصميمه لتوفير تجربة شراء متميزة لعملاء مصرف الراجحي، حيث يقوم العميل بتجميع نقاط على كل عملية شراء يستخدم فيها البطاقات الائتمانية الخاصة بمصرف الراجحي، وأيضًا يحصل العميل على نقاط عند دفع الفواتير أو اجراء عمليات تحويل أو إيداع في حسابه بمصرف الراجحي.

وبعد تجميع عدد محدد من النقاط يمكن للعميل استبدال تلك النقاط برصيد مشتريات من شركاء مصرف الراجحي المنتشرين في جميع أنحاء المملكة ويبلغ عددهم أكثر من 150 شريك.

كم تعادل نقاط الراجحي

كل 1000 نقطة من نقاط الراجحي يمكن استبدالها ب 4 ريال سعودي.

الحد الأدنى لاستبدال نقاط الراجحي

الحد الأدنى لاستبدال نقاط الراجحي هو 250 نقطة والتي يتم استبدالها ب 1 ريال سعودي.

كيف يمكن الاستفادة من نقاط الراجحي

يمكنك الاستفادة من تلك النقاط بعدة طرق، منها:

الاستبدال المباشر بمشتريات من الشركاء التجاريين لمصرف الراجحي.

يمكنك أن تستبدل تلك النقاط بقسائم شرائية إلكترونية من عدد من المواقع الإلكترونية.

الاستبدال المباشر للنقاط عن طريق هاتفك الجوال.

كما يمكنك التبرع بها لإحدى الجمعيات الخيرية عبر الجوال.

كيف أحول نقاط الراجحي إلى مشتريات

لتحويل نقاطك إلى مشتريات مباشرة يجب أن تقوم بالشراء من إحدى الشركاء التجاريين لمصرف الراجحي.

ويجب أيضًا أن تكون قد حصلت على الحد الأدنى للاستبدال وهو 250 ريال.

قم بتسجيل نفس رقم الهاتف المسجل في مصرف الراجحي، لدى المشتري.

سيسجل البائع رقمك لديه، وعلى الفور سوف تصل رسالة قصيرة إلى نفس رقم الهاتف، بها رمز تحقق وأيضًا عدد نقاطك.

بعد أن تقوم بتأكيد استلام الرمز الذي وصلك، يمكنك إتمام عملية الشراء واستبدال نقاط الراجحي بنجاح.

بالطبع يمكنك أن تقوم بالشراء بقيمة أكثر من قيمة نقاطك، ودفع باقي المبلغ كاش أو عن من خلال حسابك في مصرف الراجحي أو أي طريقة أخرى.