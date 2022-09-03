نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف مهرجان عروض لولو هايبر ماركت تخفيضات كبرى في المقال التالي

عمر شويل - جدة احصل على ما تحتاجه من منتجات ضمن عروض لولو هايبر ماركت في مهرجان المأكولات. يمكنك شراء كافة احتياجاتك من اللحوم الطازجة من مختلف أنحاء العالم. كما تحتوي مجلة العروض على مئات الأصناف من السلع الغذائية والتموينية كذلك الفواكه والخضراوات الطازجة والمجمدة. كذلك يقدم لك هايبر لولو تخفيضات كبيرة على أجهزة إعداد وطهي الطعام بأسعار تنافسية. فضلاً عن مسابقة الشيف الصغير التي يقدمها لولو هايبر لعملائه والتي تمنح طفلك تجربة جديدة في عالم الطهي. بالإضافة إلى الحصول على مئات الجوائز وقسائم شرائية متعددة.

عروض لولو هايبر ماركت

يمكنك تقديم قطع فاكهة الصيف الطازجة إلى أسرتك في أيام الصيف الحارة. والاستمتاع بالمذاق الطيب لسلطة الفواكه مع عروض الفاكهة في لولو هايبر التي تستمر لمدة أربعة أيام.

اشتري بطيخ محلي سعر الكيلو 1.45 ريال بدلاً من 2.95 ريال.

احصل على كيلو من البرقوق الأحمر الأسباني مقابل 8.95 ريال سعودي بدلاً من 13.95 ريال.

يمكنك شراء كيلو من الليمون الفيتنامي بدون بذر مقابل 4.95 ريال فقط بدلاً من 9.95 ريال.

مانجو كيت اللذيذة سعر الكيلو 5.95 ريال فقط بدلاً من 10.95 ريال.

هايبر لولو

سمك مولان حجم كبير سعر الكيلو 8.90 ريال بدلاً من 14.95 ريال سعودي.

اشتري كيلو من سمك العندق مقابل 15.90 ريال بدلا من 19.95 ريال.

احصل على كيلو من السلطعون المحلي كبير مقابل 9.90 ريال بدلا من 12.95 ريال.

لحم نعيمي أنثى خروف كامل سعر الكيلو 36.90 ريال بدلاً من 49.95 ريال سعودي.

لولو ماركت

احصلي على محضر الطعام الرائع من شركة مولينكس الفرنسية العالمية. يعمل بقوة موتور 800 واط مقابل 199 ريال بدلاً من 449 ريال سعودي. ووفري مبلغ 250 ريال.

خلاط فيليبس لإعداد عصائر الخضراوات والفاكهة يعمل بقوة 450 واط. متوفر مقابل 119 ريال بدلاً من 179 ريال بخصم نقدي 60 ريال سعودي.

كينوود قطاعة بقوة موتور 400 واط مع وعاء سعة نصف لتر. بسعر 99 ريال فقط بدلاً من 149 ريال بخصم قدره 50 ريال سعودي.

تيفال قلاية بدون زيت سعة 1.2 لتر اشتريها الآن لإعداد وجبات مقلية صحية بسعر 299 ريال فقط بدلاً من 599 ريال. بخصم نقدي قيمته 300 ريال سعودي.

نوتريكوك قدر ضغط ذكي كهربائي سعة 8 لتر مقابل 359 ريال بدلاً من 689 ريال سعودي. بخصم نقدي 330 ريال. احصل على موقد بالأشعة تحت الحمراء أيكون سعر الحبة 169 ريال بدلاً من 199 ريال. بخصم نقدي قدره 30 ريال سعودي.

احصل على موقد بالأشعة تحت الحمراء أيكون سعر الحبة 169 ريال بدلاً من 199 ريال. بخصم نقدي قدره 30 ريال سعودي. اشتري موقد كهربائي حراري أيكون من لولو هايبر ماركت بسعر 135 ريال بدلاً من 149 ريال بخصم قدره 14 ريال.