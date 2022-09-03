شوف عروض اكسترا للجوالات واللابتوب والإلكترونيات extra بالتقسيط وخصم العودة للمدارس

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا للجوالات واللابتوب والإلكترونيات بأرخص سعر ضمن خصومات العودة إلى المدارس المتاحة لفترة محدودة، والدفع بخدمة تقسيط اكسترا extra المتاحة لكل العملاء في داخل المملكة العربية السعودية، والتي تصم مختلف أنواع الماركات العالمية الشهيرة بجودة منتجاتها على مستوى الوطن العربي أجمع.

عروض اكسترا للجوالات واللابتوب والإلكترونيات extra بالتقسيط وخصم العودة للمدارس

تعرض لكم اكسترا عروض جديدة على اسعار الجوالات واللابتوب والإلكترونيات بخصومات الكتالوج الجديد التي أصدرته من خلال موقعها الرسمي بالسعودية بمناسبة موسم العودة إلى المدارس، وتضم الخصومات أنواع مميزة من أجهزة الطباعة مع الكمبيوتر المحمول، وكذلك أسعار الدفع بالتقسيط للجوالات بكل أنواعها.

عروض اكسترا للجوالات بالتقسيط

في التالي أسعار الجوالات الجديدة التي تم طرحها مؤخرًا في كل متاجر السعودية الكبرى، والتي يضم منها موقع اكسترا اون لاين أجهزة الفئة العليا من شركة ايفون iphone مع جوالات الفئة المتوسطة من سامسونج samsung بجانب جوالات أقتصادية نسبيًا من شاومي xiaomi والتي يبدأ سعرها من 779 ريال سعودي، كما أن أسعار التقسيط للجوالات تبدأ من 26 ريال سعودي، ونترككم مع التفاصيل.

عروض اكسترا اون لاين

الخصومات التالية نخص بها أجهزة اللاب توب من الكمبيوتر المحمول المتاح في أكسترا السعودية على أجهزة شركات لينوفو lenovo واتش بي، والتي تضم بها مواصفات عالمية قياسية تناسب الإستخدام المتوسط والشاق أيضًا، حيث تتباين الأسعار وفقًا لنوع المعالج، وحجم الشاشة، وكارت الشاشة، وسعة الرامات والقرص الصلب.

تخفيضات موقع اكسترا extra

أجهزة الطابعات الذكية تقدمها لكم إكستر ا بعرض مغري جدًا على أجهزة شركة ابسون الشهيرة، والتي تقدم لكم مواصفات تناسب الإستخدام المكتبي او الدراسي، خاصةً في مجال العمل والمؤسسات التجارية، وتجدون في التالي كل الأنواع منها بسعر مناسب جدًا لفترة محدودة.

قدمنا لكم اليوم أسعار أجهزة الجوالات الطابعات والكمبيوتر المحمول المقدمة ضمن تخفيضات اكسترا السعودية، والتي عرضناها لكم بمناسبة موسم العودة إلى المدارس الذي بدأ داخل المملكة العربية السعودية، وللمزيد من الخصومات الحصرية في المملكة يمكنكم متابعة موقعنا يوميًا من خلال النقر على زر الإشعارات.