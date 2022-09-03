شوف عروض بنده اليوم على الجوال والأدوات المدرسية وخصم حصري في مهرجان العودة للمدارس

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عمر شويل - جدة عروض بنده اليوم على الجوال والأدوات المدرسية وخصم حصري في مهرجان العودة للمدارس، مع إنطلاق شهر سبتمبر تضمنت عروض خيالية على الأدوات المدرسية ضمن خصومات العودة للمدارس ومنها : اقلام رصاص سميكة ستابيلو تربو عدد 12 لون بسعر 16.5 ريال بدلا من 21 ريال خصم 22%، آلة حاسبة كلاس بسعر 42 ريال بدلا من 55 ريال خصم 24%، حقيبة ظهر هيلو كيتي مقاس 17 بالإضافة إلى حقيبة أقلام بسعر 129 ريال بدلا من 175 ريال خصم 26% ضمن عروض العودة للمدارس هايبر بنده.
عروض العودة للمدرس تخفيضات بنده
عروض هايبر بنده خلال شهر سبتمبر شملت خصومات العودة للمدارس ومنها : طقم حقيبة بعجلات بيبي شارك 5 في 1 بسعر 145 ريال بدلا من 199 ريال خصم 27%، حقيبة بعجلات باتمان مقاس 13 بسعر 89 ريال بدلا من 129 ريال خصم 21%، طقم قرطاسية 7 في 1 بسعر 8.5 ريال بدلا من 11 ريال خصم 23%، براية كلاس عدد 3 قطع بسعر 7 ريال بدلا من 9 ريال خصم 22% و صلصال موديلنج كلاس كلاس عدد 12 لون مع الأدوات بسعر 6 ريال بدلا من 10 ريال خصم 40%.
عروض بنده على الجوال والتابلت
عروض شهر سبتمبر العودة للمدارس شملت أيضاً خصومات على الجوالات الذكية ومنها : هاتف هواوي نوفا 9 حجم الشاشة 6.57 بوصة سعة 128 جيجابايت و 8 جيجا رام بسعر 1149 ريال بدلا من 1899 ريال خصم 40%، هاتف فيفو واي 21 حجم الشاشة 6.51 بوصة سعة 64 جيجابايت و 4 جيجا رام بسعر خاص 669 ريال بدلا من 699 ريال، هاتف فيفو واي 33 اس حجم الشاشة 6.58 بوصة سعة 128 جيجابايت و 8 جيجا رام بسعر 899 ريال بدلا من 999 ريال خصم يصل إلى 10 بالمائة.
كما تضمنت خصومات العودة للمدارس عروض على أجهزة التابلت ومنها : تابلت مع كيبورد بريف حجم 10 انش سعة 32 جيجابايت و 3 جيجا رام يدعم شبكة الجيل الرابع بسعر 689 ريال بدلا من 789 ريال خصم 13% بالإضافة إلى هاتف لينوفو كاي 14 حجم الشاشة 6.5 بوصة سعة 32 جيجابايت و 2 جيجا رام بسعر 379 ريال بدلا من 499 ريال خصم 24% و هاتف لينوفو كاي 14 بلس سعة 64 جيجابايت و 4 جيجا رام بسعر 579 ريال بدلاً من 699 ريال خصم 17%.
عروض هايبر بنده على مطاحن القهوة
شملت عروض بنده لهذا الاسبوع أيضاً خصمومات خاصة على مطاحن القهوة ومنها : مطحنة قهوة جيباس باللون الفضي بسعر 79 ريال بدلا من 109 ريال خصم 28%، مطحنة قهوة ديلونجي باللون الاسود بسعر 229 ريال بدلا من 279 ريال خصم 18%، مطحنة قهوة اريتي باللون الفضي بسعر 99 ريال بدلا من 109 ريال خصم 10%، محضرة القهوة كينوود باللون الفضي بسعر 189 ريال بدلا من 249 ريال خصم 24% تقريباً.
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