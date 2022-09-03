نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة جبارة بدون لمس التخلص من البرص هيطلع يجري برة البيت مش هيرجع تاني من اول استخدام في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبحث الكثير من السيدات عن طرق لطرد البرص من المنزل، وذلك لأن البرص من الزواحف المزعجة للأشخاص المقيمين في المنزل، كما أن صوتها مزعج بشكل كبير، وبسبب ارتفاع درجات الحرارة تنتشر هذه الابراص بشكل كبير، ومن خلال هذا المقال نستعرض أكثر من طريقة للتخلص من الابراص نهائيا من المنازل.

طرق طرد البرص

هناك أكثر من طريقة لطرد البرص من المنازل، بدلا من اللجوء إلى المواد الكيميائية التي قد تكون ضارة لأهل المنزل، ومن تلك الطرق:

قشر البيض: يعتبر قشر البيض من أهم الطرق للتخلص من البرص، لأنه يشبهه بيض الثعابين، وهو ما يخاف منه الابراص بشدة.

الشيح: من المواد الطبيعية، ويتم شرائها من عند محلات العطارة، وذات رائحة نفاذة ويتم وضع الشيح في أماكن تواجد الابراص.

ورق الغار المطحون: من المكونات ذات رائحة نفاذة أيضا، وهو يستخدم للطعام، ويتم استخدامه في الأماكن القريبة من الابراص، بمجرد شم رائحته تهرب فورا من المكان.

ألواح الخشب: عند دخول الابراص إلى المنزل تلتصق بالألواح، لذلك يجب عليك أن تقوم بطلي هذه الألواح بالغراء حتى تتخلص من الابراص.

طرق طبيعية لطرد البرص

بجانب ذكر الطرق السابقة لطرد الابراص، هناك طرق أخرى تساعد على التخلص من الابراص، ومن تلك الطرق كما يلي: