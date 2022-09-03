طريقة عمل تكييف فى المنزل بخطواط سهلة وبسيطة اصنعة الان

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عمر شويل - جدة التكييف هو جهاز يتم وضعه في اوضه النوم أو في أي مكان في المنزل أو داخل السيارة ويعمل عن طريق استخدام الكهرباء، وهذا يساهم بشكل كبير في جعل درجة الحرارة منخفضة في الغرفة، ويقلل من الشعور بحرارة فصل الصيف الذي يعاني منها الكثيرين، ويوجد عدد لا نهائي من التكيفات وأشكال مختلفة، ويمكننا ذكر وتوضيح الطرق السهلة والبسيطة التي يمكن الاستعانة بها من أجل عمل التكييف في المنزل.

أسهل طرق عمل تكييف بسيط في المنزل

سوف نشرح لكم طرق عديدة وسهلة لتمكنك من إعداد التكييف داخل المنزل، وذلك بهذا الشكل:-

تكييف الماء والملح

عليك القيام بإحضار مقدار من الماء، وزجاجتين يكون فارغتين بشكل كامل ولابد أن يكونا مصنوعين من البلاستيك.

إحضار ملعقتين من الملح.

نضع كمية متساوية من الملح في كل زجاجة، ومن ثم نضيف الماء إلى الزجاجات.

نقوم بوضع الزجاجات داخل الثلاجة حتى تصبح مجمدة.

يتيح لك وضع الزجاجة أمام المروحة حيث أنه يتم تثبيت الزجاجات على الشبكة الخاصة بحماية المروحة من الجهة المخالفة.

هكذا سوف تحصل على هواء بارد ومكيف في المنزل.

التكييف المحمول

يوجد طريقة سهلة لعمل التكييف المحمول، وتكون في حاجة إلى عدة طلبات أبرزها:-