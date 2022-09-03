جهاز صغير سبب ارتفاع فاتورة الكهرباء من 50 الي 500 اغلقه فورا

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عمر شويل - جدة سبب ارتفاع فاتورة الكهرباء، يظن الكثير أن ارتفاع فاتورة الكهرباء يأتي نتيجة استخدام الأجهزة الكهربائية كبيرة ولكن لا يعلمون معرفة أن هناك الكثير من الأجهزة صغيرة الحجم وتستهلك الكثير من الكهرباء، كما أن ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء أصبحت أزمة كبيرة يعاني منها جميع الأسر، ويبحثون بشكل يومي عن الأجهزة التي تسببت في في هذا الإرتفاع المهول لمحاولة التخفيض في قيمة الفاتورة.
أسباب ارتفاع فاتورة الكهرباء
(التكييف )هو أحد أسباب ارتفاع فاتورة الكهرباء بشكل كبير، مع إرتفاع درجة الحرارة يلجأ الناس إلى استخدام التكييفات للسيطرة على حرارة الجو، لكن الكثير من الناس يتفاجئون من الارتفاع الذي تشهده فواتير الكهرباء نظرا لاستخدام التكييف.
- (المكواة والسخان )غالبا ما ترتبط الأجهزة التي تولد الحرارة واستهلاك الكبير من الطاقة، لذلك يلاحظ الارتفاع في قيمة أسعار فاتورة.
- غلاية المياه(الكاتيل) وهو من الأجهزة المتواجدة فى كثير من المنازل وتستخدم بشكل كبير وهو يساعد بشكل كبير من الكهرباء وتساعد بشكل كبير فى ارتفاع فاتورة الكهرباء، ولذلك السبب يحرص الناس على استبدالها بالغاز.
- (الثلاجة ) يجب عدم وضع الطعام وهو ساخن داخلها، بالإضافة إلى ذلك لا يجب فتحها لمرات متعددة أو لفترات طويلة.
كيفية تخفيض فاتورة الكهرباء
- بعد غلاء الأسعار بشكل كبير وملحوظ يجب عليك ترشيد استهلاك الكهرباء.
- أولا التكييف تعديل درجة الحرارة يوفر في فاتورة الكهرباء بشكل كبير.
- شراء الأجهزة الكهربائية التي توفر فى استهلاك الطاقة، ومن ثم تقلل من فاتورة الكهرباء.
- تنظيف فلتر الهواء الخارجى للتكييف بشكل مستمر.
- يجب عدم ترك شاحن الموبيل واللاب توب بعد في الكهرباء بعد الاستخدام لتقليل استهلاك الكهرباء.
- عدم استخدام وضع الاستعداد اللاب توب لأنه بالرغم من غلق جهاز اللاب توب إلا أنه يستهلك طاقة كبيرة من الكهرباء.
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