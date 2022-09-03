طريقة عمل شيش طاووق اللحمة.. حلاوته مع طبق المكرونة

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رياض - احمد صلاح - شيش طاووق اللحمة من الطرق الرائعة لإعداد اللحم وسيكون طبق رائع لغدا سريع، ويمكن تقديمه مع طبق المكرونة أو الأرز البسمتي.
مقادير شيش طاووق اللحمة
نصف كيلو لحم مقطع مكعبات. بصلة.
3 حبات فلفل ألوان.
2 معلقة كبيرة زيت.
2 معلقة كبيرة عصير ليمون.
معلقة صغير كذبرة ناشفة.
معلقة صغيرة بابريكا.
معلقة صغيرة حبهات مطحون.
معلقة صغيرة زعتر.
رشة ملح.
رشة فلفل أسود مطحون.
خطوات تحضير شيش طاووق باللحمة.
1- نبدأ في تحضير التتبيلة، بوضع عصير الليمون، الزيت، الزعتر، الكذبرة الناشفة، البابريكا، الملح، الفلفل الأسود، الزعتر والحبهان المطحون في وعاء ونمزجها جيداً.
2- نضع مكعبات اللحم في الوعاء ونمزجها جيداً مع التتبيلة.
3- نقطع البصل والفلفل لمكعبات كبيرة ونضعها في أسياخ مع مكعبات اللحم المتبلة.
4- نضع الأسياخ على الشواية مع التقليب المستمر ، كما يمكن وضع الأسياخ في صينية مدهونة بالزيت وندخلها للفرن مع التقليب حتى النضج.