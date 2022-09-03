طريقة عمل شيش طاووق اللحمة.. حلاوته مع طبق المكرونة

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مقادير شيش طاووق اللحمة

رياض - احمد صلاح - شيش طاووق اللحمة من الطرق الرائعة لإعداد اللحم وسيكون طبق رائع لغدا سريع، ويمكن تقديمه مع طبق المكرونة أو الأرز البسمتي.

نصف كيلو لحم مقطع مكعبات. بصلة.

3 حبات فلفل ألوان.

2 معلقة كبيرة زيت.

2 معلقة كبيرة عصير ليمون.

معلقة صغير كذبرة ناشفة.

معلقة صغيرة بابريكا.

معلقة صغيرة حبهات مطحون.

معلقة صغيرة زعتر.

رشة ملح.

رشة فلفل أسود مطحون.

خطوات تحضير شيش طاووق باللحمة.

1- نبدأ في تحضير التتبيلة، بوضع عصير الليمون، الزيت، الزعتر، الكذبرة الناشفة، البابريكا، الملح، الفلفل الأسود، الزعتر والحبهان المطحون في وعاء ونمزجها جيداً.

2- نضع مكعبات اللحم في الوعاء ونمزجها جيداً مع التتبيلة.

3- نقطع البصل والفلفل لمكعبات كبيرة ونضعها في أسياخ مع مكعبات اللحم المتبلة.

4- نضع الأسياخ على الشواية مع التقليب المستمر ، كما يمكن وضع الأسياخ في صينية مدهونة بالزيت وندخلها للفرن مع التقليب حتى النضج.