طريقة عمل مخلل الزيتون.. استغلي فرصة وجودة واعمليه في البيت بأحلى طعم

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طريقة عمل مخلل الزيتون

رياض - احمد صلاح - يمكنك تطبيق وصفةهذه في المنزل واعتمادها للاستغناء عن المنتجات الجاهزة، خاصة أنه من أكثر المأكولات التي يتم استهلاكها وإضافتها لمائدة الإفطار بشكل يومي بل ووضعها في كثير من الوصفات مثل البيتزا أو المكرونة بالزيتون، مع العلم أن الزيتون فيه فوائدة عظيمة ومتعددة ومضادات أكسدة تجعل منه عنصر مغذي ومفيد للبشرة وللجسم عامةً، إليكم طريقة تخليل الزيتون بعيدًا عن التعقيدات.

بمكونات بسيطة سوف تحضرين كمية كبيرة مقارنة بتلك التي تبتاعينها جاهزة مفرزة من الأسواق، والفرق أنك تضمنين كافة المكونات في الزيتون بعيدا عن الملونات والمواد الحافظة التي قلما نجد منتج جاهز لا يتضمنها، ولتجهيز وتخليل الزيتون في المنزل شارك الشيف أحمد السيد متابعي برنامج أكلة أمي أسراره الخاصة في الزيتون المخلل.

مكونات عمل مخلل الزيتون

زيتون، ليمون، ورق لورى

ثوم، جزر، بصل

ماء، ملح صخري، زيت زيتون

فلفل حار، شرائح ليمون عريضة

برطمان زجاجي للحفظ

طريقة تحضير مخلل الزيتون

في وعاء نضع الماء مع المنكهات ونمزج جيدًا

ثم نضيفهم على الزيتون ونضع شرائح الليمون

ونتركهم بشكل محكم الإغلاق حتى ينضجوا

بالهناء والشفاء.