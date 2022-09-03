انت الان تتابع خبر طريقة عمل أم علي.. بقوام كريمي وطعم جميل مش هتقدري توقفي أكل منها والان مع التفاصيل

طريقة عمل أم علي

رياض - احمد صلاح - تعدّ حلوىواحدة من اكثر الحلويات التي لها شعبيّة في مصر وعدة دول عربية أخرى، يتم تحضيرها بشكل خاص في رمضان ولها مذاق لذيذ يشبه مذاق الرز بلبن لكن مع إضافات أخرى مثل المكسرات واختلاف في طريقة التحضير، في هذا المقال سوف ننثل إليك أسرار الوصفة عن الشيف نجلاء الشرشابي مع الاسرار التي يجب عليك معرفتها وتطبيقها لنجاح الوصفة معك، إليك طريقة تحضير أم علي بمكوناتها ومراحلها.

مدرة التحضير: 10 دقائق

السعرات الحرارية في الحصة الواحدة: 329 سعرة حرارية

عدد الافراد: ستة أفراد

مكونات عمل ام علي

علبة من عجينة البف باستيري

لتر من الحليب كامل الدسم

نصف كوب سكر أو حسب الرغبة

نصف كوب مكسرات مشكلة (اختياري)

نصف كوب من الزبيب منزوع النوى

ربع كوب من جوز الهند المبروش

علبة دريم ويب للتزيين (اختياري)

طريقة تحضير أم علي

قومي بتحميض العجينة أولًا ثم اضيفي المكسرات والزبيب فوقها

في وعاء ضعي السكر والحليب الساخن ثم اسكبيه فوق العجين بعد تكسيرها

أما الآن أضيفي الكريمة المخفوقة على الوجه

أدخليها للفرن لمدة 10 دقائق من الأعلى

يتم انتظارها نصف ساعة حتى تبرد ثم تقديمها.

بالهناء والشفاء.